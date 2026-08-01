Pevač Dino Merlin večeras će održati drugi po redu koncert na stadionu "Koševo" u Sarajevu, od ukupno zakazana tri koncerta, a nakon haosa koji se sinoć desio sa ulaznicama, isplivala je informacija i o ceni karata za večerašnji spektakl.

Naime, pojedini ljudi, tačnije tapkaroši, za drugi koncert Dina Merlina karte prodaju i na ulici. To je potvrdio muškarac koji se našao na Baščaršiji, a koji je držao parče kartona u rukama na kojem je pisalo :"Karte Dino Merlin".

On je rekao za medije da mu je za danas ostalo samo još dve karte.

Nakon upućene konstatacije da je juče bio problem sa kartama rekao je kako je "problem u ljudima koji nisu na vreme ušli sa kartama".

O duplikatima sa kartama

Inače, pojedini fanovi koji nisu uspeli da uđu na stadion objavljivali su iste karte kao dokaz da su u prodaji bili duplikati.

Kako dalje navodi pomenuti medij, pomenuti gospodin karte u centru Sarajeva danas prodaje za čak 70 maraka, odnosno 35 evra.

U Merlinovom lokalu u Baščaršiji iste karte su se regularno prodavale za 45 maraka, što je 22,5 evra.

Alo/Telegraf.rs

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