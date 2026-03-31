Vuk Kostić godinama živi u Beogradu, a svaki slobodan trenutak koristi kako bi pobegao od gradske vreve.

Za beg u prirodu koristi svoju vikendicu u Mokroj Gori, a iako kuću retko javno prikazuje, svojevremeno je napravio presedan.

Kuću koja je u potpunosti od drveta glumac je uredio po svojim merama, a budući da je veliki ljubitelj prirode, životinja i lova, ne čudi što baš na ovom mestu provodi najveći deo slobodnog vremena.

Mnogi su mišljenja da je Vukov skromni kutak nalik lovačkom domu, a najviše pažnje u ovoj drvenoj kući bez sumnje privlače životinjska krzna koja se nalaze na zidovima.

Najveći deo vremena u svojoj vikendici Vuk provodi sa ljubimcima o čemu je jednom prilikom i pisao na svom Instagram profilu.

- Da, to su te njuške. Pravi prijatelji koji te nikad ne bi ogovarali, izdali, bili grubi prema tebi. Trčali bi za tobom na svojim malim nogama do kraja sveta, dali bi svoj mali život za tebe, a da ne trepnu. Saradnici u najlepšem poglavlju našeg života - poručio je uz jednu fotografiju na kojoj se vide njegovi četvoronožni prijatelji.

"Preselio bih se u Mokru Goru"

Osim pasa, društvo u Mokroj Gori mu prave i kolege iz Lovačkog saveza

Koliko uživa u seoskoj idili govori i činjenica da je spreman da u potpunosti ode iz grada.

- Ako prođe auto-put do Užica, eto mene na Mokroj Gori da živim i da odatle putujem na predstave u Beograd - rekao je jednom prilikom glumac.

