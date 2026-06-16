Letnja sezona još se nije ni zahuktala, a u Grčkoj su već zabeležene dve smrti srpskih državljana, dok je jedna turistkinja jedva preživela moždani udar na plaži.

S obzirom na to da je prošlog leta, za manje od dva meseca, najmanje 30 Srba umrlo tokom godišnjeg odmora u toj zemlji, i to uglavnom zbog srčanih problema, lekari upozoravaju da stariji građani i hronični bolesnici moraju biti posebno oprezni.

Na plaži u Haniotiju na Halkidikiju krajem maja preminula je 77-godišnja državljanka Srbije. Pozlilo joj je tokom kupanja, a iz mora je izvučena bez svesti. Uprkos naporima lekara, nije joj bilo spasa.

Nova tragedija dogodila se 10. juna u mestu Perea kod Soluna, gde se utopila 74-godišnja Srpkinja. Njeno telo primetili su kupači u plićaku. Lekari su odmah započeli reanimaciju i prevezli je u bolnicu, ali su mogli samo da konstatuju smrt.

Samo nekoliko dana kasnije prava drama odigrala se u Leptokariji, gde je 62-godišnja turistkinja iz Aranđelovca doživela moždani udar, a potom i srčani zastoj. Zahvaljujući brzoj intervenciji lekara i građana, žena je reanimirana i prebačena u bolnicu.

Da ovo nisu izolovani slučajevi pokazuje i prošlogodišnja statistika. Prema podacima Generalnog konzulata Srbije u Solunu i ambasade Srbije u Atini, od 1. juna do sredine avgusta prošle godine u Grčkoj je preminulo najmanje 30 naših državljana.

Većina smrti bila je posledica infarkta, moždanog udara i komplikacija koje visoke temperature izazivaju ili dodatno pogoršavaju kod osoba sa hroničnim oboljenjima.

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić kaže da godine same po sebi nisu prepreka za putovanje, ali da promene klime predstavljaju dodatni stres za organizam.

Same godine nisu presudne. Ima vitalnih ljudi u poznim godinama, ali i mnogo mlađih sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Promena klime predstavlja određeni stres za organizam, posebno za osobe sa hroničnim bolestima - objašnjava doktorka.

Ko je najugroženiji

Oboleli od kardiovaskularnih bolesti

Osobe koje su preživele infarkt ili moždani udar

Pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom

Dijabetičari

Doktorka savetuje da se pre putovanja obavezno konsultuje lekar, jer zbog visokih temperatura može biti neophodna korekcija terapije.

Kobne greške na moru

Jedna od najčešćih grešaka je nagli ulazak u more posle dugog boravka na suncu.

Razlika između temperature vazduha i vode može biti i deset stepeni. Zato je važno prvo se rashladiti u hladu, pa tek onda postepeno ulaziti u vodu - upozorava dr Šehić.

Posebno ističe da stariji kupači ne bi trebalo da se udaljavaju od obale.

Ako vas u dubini uhvati grč ili vam pozli, dragoceni minuti mogu biti izgubljeni - kaže doktorka.

Šta spašava život

✔ Izbegavajte plažu između 11 i 16 časova

✔ U more ulazite postepeno

✔ Pijte dovoljno vode

✔ Izbegavajte alkohol i gazirana pića

✔ Redovno uzimajte terapiju

✔ Birajte plaže sa spasiocima

✔ Ne udaljavajte se od obale

✔ Jedite lagane obroke

✔ Pre puta proverite gde se nalazi najbliža ambulanta

✔ Nikada ne krećite bez putnog zdravstvenog osiguranja

Stručnjaci podsećaju da polisa osiguranja za deset dana odmora može da košta već od oko 1.550 dinara, dok troškovi lečenja u Grčkoj dostižu stotine, pa i hiljade evra.

(KURIR)