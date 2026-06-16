Splet neobično srećnih okolnosti ili nešto drugo doveli su do toga da ljudi koji su glavni akteri ovih neverovatnih slučaja prežive, iako je verovatnoća za to bila gotovo ravna nuli.

Donosimo neke od najfacinantnijih slučajeva preživljavnja nemogućeg.

Šipka kroz mozak

Kada vam nešto probije mozak to je obično smrtonosno jer mozak kontroliše apsolutno sve - disanje, otkucaje srca, rad srca, krvotok, pritisak... Ipak, davne 1848. godine radnik na železnici Fineas Gejdž preživeo je nakon što mu je kroz mozak prošla gvozdena šipka dugačka više od jednog metra i teška gotovo šest kilograma koju je koristio kako bi rupe punio eksplozivom.

Kada se 25-godišnjak okrenuo da pozdravi kolege, eksplozija u rupi koju je punio "ispalila" je šipku direktno kroz Gejdžovu vilicu, mozak i lobanju. Poput koplja, šipka je završila gotovo 30 metara dalje, a sa sobom je "ponela" i deo mozga. Neverovatno, ali Gejdž je nakon te nesreće živeo još 12 godina. Ipak, imao je niz posledica - spuštene očne kapke, napade i dramatične emocionalne i kognitivne probleme. Do dan danas je ostao predmet medicinske fascinacije pa su njegova lobanja i šipka koja ju je probila izloženi u Muzeju anatomije u Bostonu.

"Samleven" kroz rupu na mašini

Kretanje velikom brzinom kroz rupu koja je daleko manja nego što je vaše telo može rezultovati oguljenom kožom, dislociranim zglobovima, slomljenim kostima i zdrobljenim ili probušenim organima. To je ono što se dogodilo zavarivaču Metju Lou 2008. godine, kada mu je odeću uhvatila fabrička mašina koja prenosi metalne delove.

Osetio je kako mu mašina kida kožu i lomi ruku kada ga je mehanizam povukao kroz otvor. Mehanizam ga je potom izbacio napolje. Slomio je leđa, karlicu, kukove i rebra, zadobio rupture želuca i creva. Prošao je šest operacija ali se 25-godišnjak kasnije vratio na posao u fabrici.

Preživela oluju na 9.000 metara

Kada je 35-godišnja paraglajderka Eva Visnierska otišla da trenira 2007. godine sportistkinju je uhvatila oluja i u svega 10 minuta vazdušni vrtlog ju je podigao na više od 9.000 metara gde se onesvestila. Naime, na takvim visinama temperatura vazduha je oko -40 do -50 stepeni, a vazduh je toliko redak da je disanje praktično nemoguće.

Nakon jednog sata, kada je padobran stigao na visinu od 6.900 metara, Eva je došla k svesti i sa zadnjim naporima letela. Njeno telo bilo je potpuno pokriveno ledom.

Pad tokom padobranstva

Novozelanđanin Majkl Holms doslovno je pao s neba.

Nakon što je instruktor padobranstva 2009. godine iskočio iz aviona zakazali su mu i glavni i pomoćni padobran. Padajući brzinom od preko 110 km/h s visine od 4.500 metara on je, prema svim očekivanjima, trebalo da umre. Ipak, sreća se umešala pa je pao na grm kupine. Slomio je gležanj i kolabiralo mu je plućno krilo.

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