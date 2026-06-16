Voditeljka Elite, Ana Radulović, vodi sudski spor protiv Nađe Rakić, bivše devojke Nenada Marinkovića Gastoza.

Prema tvrdnjama voditeljke, Nađa se ponovo nije pojavila na zakazanom ročištu, nakon čega joj se Ana javno obratila putem društvenih mreža.

-Danas je održano još jedno ročište u postupku protiv dotične N. R. Prošlo je godinu i tri meseca otkako nije primila poziv, niti se pojavila ni na jednom ročištu. Ovim putem je pozivam da dođe na sledeće ročište, koje je zakazano za 16. jul 2026. godine u 13.30 časova - napisala je ona, te dodala:

-Ne želim da verujem da je njeno dosadašnje ponašanje predstavljalo izbegavanje, te sam sigurna da će se, kao neko ko je javno govorio o tome šta je navodno doživljavao, odazvati i pojaviti upravo na ročištu koje je zakazano za tačno mesec dana. Ukoliko dođe i budemo uspeli da konačno okončamo ovaj postupak, celokupan prihod doniraću nekoj od organizacija za zaštitu žena od nasilja, po njenom izboru. Verujem da će je ova informacija podstaći da, kao osoba koja je često govorila o onome kroz šta je prolazila, doprinese pomoći ženama koje se zaista suočavaju sa takvim problemima. Takođe verujem da će joj ljudi koji su saosećali sa njom, pružali joj podršku i verovali njenim rečima bez pokrića preneti ovu poruku i na taj način doprineti jednom humanom cilju - poručila je voditeljka.

"Teško su joj pale izrečene tvrdnje, razbolela se"

Kako tvrdi dobro obavešten izvor, njoj su teško pale optužbe koje su izrečene na njen račun.

-Teško su joj pale sve izrečene tvrdnje. U jednom periodu se čak i razbolela, a cela situacija unela joj je veliki nemir, iako se to nije moglo primetiti petkom uveče dok je vodila program na Pinku. Redovno se odaziva svakom ročištu kako bi se postupak što pre završio, ali se druga strana i dalje ne pojavljuje. Ana je u međuvremenu saznala mnogo novih informacija o Nađi, a kada se ceo postupak okonča, spremna je da o tome javno govori - rekao je izvor.

Podsetimo, Ana Radulović tužila je Nađu Rakić nakon što je ona u javnosti tvrdila da voditeljka poseduje intimni snimak sa Gastozom.

Nakon toga, Ana se na neko vreme povukla iz javnosti, ali je ubrzo pokrenula sudski postupak protiv bivše devojke Nenada Marinkovića.

Alo/Blic