Penzionisanje takozvane „bejbi bumer“ generacije pogodiće nemačku ekonomiju mnogo jače nego što se ranije procenjivalo, upozorava Institut za nemačku ekonomiju (IW) iz Kelna.

Prema najnovijoj analizi, do 2036. godine broj građana radnog uzrasta smanjiće se za čak 4,3 miliona. Pre samo dve godine stručnjaci su procenjivali da će taj pad iznositi oko tri miliona, ali se situacija dodatno pogoršala.

Institut navodi da, osim odlaska brojne generacije rođene između 1954. i 1969. godine u penziju, na pogoršanje utiče i brži pad ukupnog broja stanovnika nego što se očekivalo.

Do 2040. manje od 82 miliona stanovnika

Prema procenama, Nemačka bi do 2040. godine mogla da padne ispod granice od 82 miliona stanovnika.

Svake godine u toj zemlji umre oko 350.000 ljudi više nego što se rodi, a doseljavanje, koje je godinama ublažavalo posledice negativnog prirodnog priraštaja, više ne daje iste rezultate.

Nakon pooštravanja mera protiv neregulisane migracije, broj novih doseljenika značajno je opao.

- Nemačka se ne nalazi pred velikim demografskim promenama, ona se već nalazi usred njih - upozorio je stručnjak IW-a Holger Šefer.

Odlazi generacija od 20 miliona ljudi

Procene pokazuju da takozvana „bejbi bumer“ generacija broji oko 20 miliona ljudi i da će svi do 2036. godine dostići starosnu granicu za penzionisanje.

To znači da će nemačko tržište rada ostati bez ogromnog broja zaposlenih koji su decenijama činili okosnicu privrede.

- Već u narednim godinama nedostajaće radna snaga koja treba da održava blagostanje i socijalne sisteme - upozorava Šefer.

Rešenje vide u kasnijem odlasku u penziju i uvozu radne snage

Stručnjaci smatraju da bi posledice mogle da se ublaže na dva načina:

produžavanjem radnog veka i kasnijim odlaskom u penziju,

ciljanim dovođenjem kvalifikovane radne snage iz inostranstva.

Međutim, dosadašnje mere nemačkih vlasti uspele su da smanje broj neregulisanih migranata, ali nisu dovele do značajnijeg priliva stručnih radnika koji su privredi preko potrebni.