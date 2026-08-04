Maja Marinković i Asmin Durdžić progovorili su za medije nakon žestoke svađe koja je kulminirala razbijenom šoferšajbnom i polomljenim telefonom.

Asmin se sada u centru grada, kako prenose mediji, zajedno sa Majom pojavio sa razbijenom šoferkom, a potom su oboje ispričali svoju stranu priče o verbalnom okršaju koji su imali.

- Iskreno, da, bio je malo haos. Sve što se desilo, ali dobro smo - rekla je Maja, a Asmin otkrio detalje svađe zbog koje je kako kaže, razbio telefon i šoferšajbnu:

- Mi smo se probudili ujutru i sve je bilo okej. Ona je htela da ide po neke haljine, kao i svaki dan. Ja sam je vozio i rekao sam u stanu treba da pišem bankarki. Nisam mogao da uđem u aplikaciju austrijske banke pošto nisam ulazio godinu dana i nešto me zablokiralo. I ona kaže okej. I onda sam je vozio u grad. Ona je izašla, otišla da uzme mere za haljinu. Ja sam pisao bankarki:” Ćao, ne mogu da uđem u aplikaciju. Šta je problem - objasnio je Asmin.

Ko je koga lagao?

Asmin priznaje da je Maju lagao, te da je sukob izbio zbog Gabi sa kojom je bio, a njoj je tvrdio da to nije ista osoba.

- Da, i ona mene pita: “Je l’ ovo ona s kojom si ti bio?” Ja budala, kažem nije. Mislim, ja sam s tom ženom bio pre osam, devet, deset godina. Da, bili smo dva puta zajedno. Ja sam rekao: “Ne, nije to ta, to je druga.” Al ona je zapamtila iz Aneline priče. I onda sam ja dva sata pravdao se da to nije ta. I onda je ona pravila te ljubomore, scene - “Zašto lažeš?” - Ma ne lažem, majke mi nije ta.

- Još mi se i kleo. On je mene ubedio da to nije ta žena - kaže Maja iskreno.

Durdžić je otkrio i kako je sve otišlo predaleko.

-Onda sam hteo da spinujem priču. Onda sam udario šakom u šoferku, pošto sam već poludeo nakon dva sata. Znaš ono njeno: “Reci mi, reci mi, kaži mi, pitam te.” I udario sam rukom u staklo. Razbio sam šoferku.

Onda sam joj priznao da jeste ta. I onda sam popio dve tablete i zaspao. Otišao sam u hotel da spavam. Kad sam se probudio, dobio sam od nje poziva i poziva. Došao sam u stan. Tu smo popričali, sve je bilo okej. Nakon šest minuta pali se Mevlida u “Narod pita”. I to onda kreće haos. Mevlida u “Narod pita”, Maja na status. I onda sam uzeo svoj telefon, probio ga šrafcigerom i razbio. Sad nemam ni telefon ni ništa.

Alo/Blic

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