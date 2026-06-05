Jutjuber Baka Prase otkrio je da je imao problem sa policijom u Monaku nakon što je glasno turirao svojim automobilom od 700.000 evra.

Naime, Baka je ponovo privukao pažnju javnosti zanimljivom anegdotom iz Monaka, gde je zbog svog skupocenog automobila i malo više gasa imao problem sa policijom.

Otkrio je kako se našao u neprijatnoj situaciji kada je prolazio kroz centar Monaka automobilom vrednim oko 700.000 evra, a okupljeni prolaznici počeli su da traže od njega da pokaže zvuk moćnog motora.

- Idem u centar Monaka da pokupim Minimuma i ne kontam da idem u centar Monaka. Kad ono u ulici njih 300 stoje sa strane i snimaju me svi. Meni samo kroz glavu prolazi da mi je ispao deo od auta i da će mi se smejati ljudi. Ljudi su mi tražili da turiram da čuju auto i to sam uradio. Znate da je na ovim kolima limitirano turiranje na 4.000 obrtaja, a ja sam se kretao i turirao sam ga na 6.000. Znate kako je pucalo - ispričao je Baka Prase.

"I dalje nisam uhapšen"

Međutim, njegova demonstracija snage motora nije prošla nezapaženo kod policije.

- Prilazi mi odmah policajac i ja mu kažem: "Izvini, brate, oni su mi rekli da smem da turiram!". On meni dođe i kaže: "Ovo ti je poslednji put!". I dalje nisam uhapšen, preživeo sam i držim se - rekao je jutjuber kroz smeh.

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