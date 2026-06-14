Glumica Jelisaveta Orašanin ponovo se našla u centru medijske pažnje nakon što je otkriveno da je u romansi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Komšije sa Dorćola su sada otkrile detalje o Jelisavetinim navikama i iznenađujućim promenama koje je donela njena nova veza.

Informacija o novom izabraniku zatekla je beogradski krug dvojke u kojem je Jelisaveta odrasla. Jedna komšinica, koja živi prekoputa zgrade njenih roditelja, otkrila je svoje viđenje njenog ljubavnog života i ranijih veza.

- Naša komšinica je očigledno fatalna po muškarce - istakla je ova gospođa i dodala:

- Ne znam šta joj je falilo u braku sa Milošem Teodosićem, ali mislim da je on bio najskladniji za nju.

"Nigde je nema"

Stanovnici ovog kraja primetili su i da Jelisaveta ima jasan obrazac ponašanja svaki put kada se nađe u središtu javnih kontroverzi i medijskih napisa. Komšinica navodi da se glumica u tim trenucima potpuno povlači iz rodnog kraja:

- Kad se razvela od njega, odnosno kad se pričalo da se razvodi ili šta je već bilo, nije se pojavljivala uopšte ovde, pa kad se smirila situacija, videla sam je da dolazi. Evo sad kad je opet glavna tema, nigde je nema. Mislim da joj taj mlađani momak nije baš pravi izbor, ali i ja sam grešila, pa ko sam ja da njoj nešto zameram.

Alo/Kurir

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