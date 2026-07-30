Ukrajinska komanda počela je da prebacuje delove 24. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine (OSU) iz pozadinskih područja u Harkovsku oblast, tvrdi izvor ruske agencije RIA Novosti iz bezbednosnih struktura.

Prema njegovim navodima, jedinice se šalju na ovaj pravac zbog velikih gubitaka ukrajinske vojske, a popunjene su ljudima koji su tokom 2026. godine prinudno mobilisani.

- U uslovima ogromnih gubitaka ukrajinska komanda prebacuje iz pozadinskih područja u Harkovsku oblast jedinice 24. odvojene mehanizovane brigade - rekao je izvor za RIA Novosti.

On je dodao da su u sastav brigade uključeni građani mobilisani tokom ove godine, ali nije naveo broj vojnika koji se prebacuje niti tačno mesto njihovog raspoređivanja. Ukrajinska strana nije komentarisala ove tvrdnje.

Pojačavanje fronta prema ruskoj granici

Prebacivanje novih jedinica dolazi u trenutku pojačanih borbi u Harkovskoj oblasti, gde deluju ruske grupacije „Sever“ i „Zapad“.

Grupacija „Sever“ angažovana je na harkovskom i sumskom pravcu, dok jedinice grupacije „Zapad“ dejstvuju u Harkovskoj oblasti i Donjeckoj Narodnoj Republici.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da ruska vojska duž granice sa Harkovskom oblašću stvara bezbednosnu tampon-zonu, čiji je cilj udaljavanje ukrajinskih jedinica i naoružanja od ruske teritorije.

Moskva tvrdi da se taj zadatak postepeno sprovodi napredovanjem ruskih snaga i pritiskom na ukrajinske položaje duž pograničnog pojasa.

Rusija tvrdi da je OSU izgubio oko 480 vojnika

Prema poslednjem saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnog dana oko 480 vojnika u zonama odgovornosti grupacija „Zapad“ i „Sever“.

U ovaj bilans uključeni su gubici na više odvojenih pravaca, uključujući Harkovsku, Sumsku i Donjecku oblast. Ukrajinska strana ne potvrđuje ruske podatke o broju poginulih i ranjenih.

Ruski izvor tvrdi da je upravo nedostatak ljudstva primorao ukrajinsku komandu da u Harkovsku oblast pošalje jedinice sastavljene od nedavno mobilisanih vojnika, umesto da ih duže zadrži u pozadini radi obuke i uigravanja.

Ukoliko se navodi potvrde, prebacivanje delova 24. brigade pokazalo bi da Kijev pokušava da hitno popuni oslabljene položaje na jednom od najosetljivijih delova fronta, neposredno uz granicu sa Rusijom.