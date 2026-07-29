Nakon udara raketom „Orešnik“ na Belu Crkvu u Kijevskoj oblasti, u toku je detaljna analiza prikupljenih ostataka projektila, u koju su uključeni ukrajinski i američki stručnjaci.

Ispitivanje bi trebalo da pruži precizniji uvid u tehničke karakteristike rakete i njene proizvodne mogućnosti.

Kako prenosi UNIAN, opunomoćenik Vladimira Zelenskog za sankcionu politiku Vladislav Vlasjuk izjavio je da tokom analize nije pronađena nijedna zapadna niti kineska komponenta.

Prema njegovim rečima, stručnjaci su u ostacima rakete identifikovali više od 1.100 komponenti, pri čemu je gotovo kompletan sadržaj proizveden u Rusiji u periodu od 2023. do 2025. godine, dok su preostali delovi beloruske proizvodnje.

Vlasjuk je naveo da u raketi nema savremenih stranih tehnologija i da je konstruisana na tehničkim rešenjima poznatim decenijama, od kojih su neka u upotrebi još od šezdesetih godina prošlog veka.

Ipak, ocenio je da „Orešnik“ predstavlja ozbiljnu pretnju zbog visoke preciznosti, balističke putanje leta i 36 kinetičkih borbenih elemenata, za koje se pretpostavlja da su izrađeni od volframa.

Dodao je da za presretanje takvog projektila ostaje svega nekoliko sekundi, zbog čega ga je, prema njegovim rečima, danas praktično nemoguće oboriti.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je, na sastanku sa rukovodiocima stranih novinskih agencija tokom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, izjavio da je majski udar „Orešnikom“ na Ukrajinu izveden u okviru ispitivanja mogućnosti rakete.

Prema njegovim rečima, cilj je bio da se procene rezultati udara, zbog čega je odabrana meta za koju je bilo najpogodnije izvršiti test.

Američki stručnjaci pridružili su se ukrajinskim kolegama u proučavanju ostataka rakete koja je pogodila Ukrajinu u noći između 23. i 24. maja.

To je na brifingu u Kijevu potvrdio član Odbora za obaveštajna pitanja Predstavničkog doma SAD Džim Hajms, navodeći da je cilj zajedničke analize bolje razumevanje sposobnosti ruskog raketnog sistema.

Ruski mediji tvrde da su američki eksperti očekivali da će u raketi pronaći visokotehnološke komponente zapadnog ili kineskog porekla, ali da ih analiza nije potvrdila.

Prema tim navodima, saznanje da su visokotehnološki elementi, prema rezultatima dosadašnjeg ispitivanja, domaće ruske proizvodnje izazvalo je veliko iznenađenje među zapadnim stručnjacima, koji će, kako se navodi, nastaviti da pažljivo prate dalju analizu ruskih tehnoloških mogućnosti.