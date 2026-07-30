U saopštenju objavljenom u sredu, Ministarstvo spoljnih poslova Irana osudilo je američke i saudijske napade, koji su bili usmereni na više područja u Iraku, uključujući objekte i lokacije zvaničnih iračkih institucija, kao i povorke hodočasnika povodom Arbaina i servisne stanice na putu.

Ministarstvo je napade opisalo kao „otvoreni napad na nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet Iraka, kao i grubo kršenje stava 4. člana 2. Povelje Ujedinjenih nacija i osnovnih pravila međunarodnog prava“, prenosi iranska agencija Mehr.

Dodaje se da su napadi izvedeni „u skladu sa ambicijama Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima da prošire obim rata i sukoba u regionu Zapadne Azije“.

Ministarstvo spoljnih poslova je takođe izrazilo saučešće povodom pogibije više iračkih državljana u napadima i ponovo potvrdilo „punu podršku i solidarnost Islamske Republike Iran sa vladom i narodom Iraka“.

U saopštenju se navodi i da Iran „ratnohuškački režim Sjedinjenih Američkih Država i njegove saveznike u regionu smatra odgovornim za opasne posledice ovih zločinačkih, nehumanih i provokativnih dela“.

Iračke Narodne mobilizacione snage (PMU) saopštile su da je najmanje 20 njihovih pripadnika poginulo, a 32 ranjeno u zajedničkim saudijsko-američkim napadima na njihove položaje širom zemlje.

Saudijska Arabija i Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštile su rano u sredu da su zajednički vazdušni udari bili usmereni na snage u Iraku koje su, kako tvrde, odgovorne za napade na američke vojnike i saudijsku energetsku infrastrukturu.