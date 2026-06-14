Modi je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da se sa posebnom pažnjom seća nedavne posete Vučića Indiji i razgovora koje su tom prilikom vodili.

"Hvala vam, predsedniče Vučiću, na toplim i srdačnim željama", napisao je Modi.

On je dodao da se rado seća Vučićeve posete Indiji i, kako je naveo, produktivnih razgovora koji su tom prilikom vođeni.

"Indija duboko ceni svoje prijateljstvo sa Srbijom i radujem se zajedničkom radu na daljem jačanju našeg partnerstva u godinama koje dolaze", poručio je indijski premijer.

Modijeva poruka usledila je kao odgovor na čestitku predsednika Srbije, koji je indijskom premijeru poželeo uspeh povodom nastavka mandata na čelu vlade te zemlje.