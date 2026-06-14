Ljubavni život Jelisavete Orašanin ne prestaje da intrigira javnost otkako je glumica stavila tačku na dugogodišnji brak sa Milošem Teodosićem i smuvala 11 godina mlađeg kolegu Pavla Mensura.

Iako je danima ćutala o ovoj temi, sinoć se pojavila u javnosti, te prvi put progovorila.

Jelisaveta je odbila da priča o svom privatnom životu, te je izgovorila svega nekoliko reči. Na upit kako se oseća, kratko je odgovorila:

- Izvinite, dobro veče - rekla je Orašanin.

O navodima o razvodu od košarkaša Miloša Teodosića nakon devet godina braka, kao i pričama o novoj emotivnoj vezi sa kolegom Pavlom Mensurom, glumica je ponovo kratko reagovala.

- Laku noć, prijatno - odbrusila je i zatim ušla u svoj "Porše", nakon čega se udaljila sa lica mesta.

"Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za prolaznike"

Izvor blizak paru za je otkrio detalje ove romanse i istakao da, iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik.

Alo/Blic

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