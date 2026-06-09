Glumica Jelisaveta Orašanin je krajem 2021. godine odlučila da se podvrgne estetskoj intervenciji i ugradi silikonske implante od 300 kubika.

Iako je oduvek imala želju da promeni svoj izgled, glumica je pažljivo birala trenutak, ističući da želi promenu koja je u skladu sa njenom građom i bez preterivanja.

Kao glavni razlog za čekanje navodi se Jelisavetina odluka da estetsku hirurgiju odloži dok se ne ostvari kao majka.

- Jelisaveta je oduvek htela da ima malo veće grudi, nije bila zadovoljna što su joj male. Želela je da to koriguje, ali nikako pre nego što postane majka. Kako je rodila dvoje dece, te je od drugog porođaja prošlo dovoljno vremena, otišla je pod nož - istakao je svojevremeno izvor blizak glumici za Blic.

"Treba imati meru"

Jelisaveta Orašanin nikada nije krila da joj je fizički izgled veoma bitan, kao ni to da generalno nije protivnik estetskih zahvata, pod uslovom da se zadrži mera.

- Nemam ništa protiv, ali ne treba preterivati u tome - istakla je ona.

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