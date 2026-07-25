Nakon što je napustila psihijatrijsku ustanovu „Laza Lazarević“, pevačica Mina Kostić pokazala je da u teškim trenucima ima bezrezervnu podršku svojih najbližih.

Najveću podršku, kako se može videti, pruža joj njen izabranik Mane Ćuruvija Kaspar, sa kojim je odmah podelila zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

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 Mina je na svom Instagram profilu objavila nasmejani selfi na kojem pozira zagrljena sa partnerom. Njih dvoje bili su odeveni u usklađene bele majice, dok je fotografiju pratila emotivna atmosfera uz pesmu Snežane Đurišić "Lepi moj", koja se čuje u pozadini objave.

- On je najveći krivac za moj osmeh i moju novu snagu i energiju da budem najbolja verzija sebe - napisala je Mina uz plavo srce.

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Fotografija je brzo privukla pažnju njenih pratilaca, koji su u komentarima pevačici uputili brojne poruke podrške i poželeli joj da što pre ostavi iza sebe težak period. Mnogi su primetili da Mina na fotografiji deluje nasmejano i raspoloženo, što su protumačili kao znak da se postepeno vraća svakodnevnom životu.

Objavom je pevačica jasno stavila do znanja da joj je partner velika podrška u ovom periodu, a zajedničkom fotografijom pokazala je da se nakon izlaska iz bolnice okreće pozitivnijim trenucima i vremenu provedenom sa najbližima.


Podsetimo, pevačica Mina Kostić pre nedelju dana napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.

Njene komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.

– Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela – rekle su pevačicine komšije za Kurir.

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