Pevačica Mina Kostić i njen dečko Kasper uživali na Zemunskom keju, što su objavili na društvenim mrežama, a ona je napisala i poduži tekst, koji je mnoge dirnuo.

Naime, pevačica tvrdi da Kasper zna sve što ona oseća, kao i da imaju mnogo želja koje planiraju da ostvare u budućnosti.

Mina Kostić uživa i živi život punim plućima nakon što je napustila psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević", a tokom najtežeg perioda najveća podrška joj je bio partner Mane Ćuruvija Kasper.

- Ova slika nastala je u trenutku kada sam je, pre nego što sam je uslikao, pitao kako se oseća i da li ima neku želju.

Odgovorila mi je da sve što oseća i želi za nas dvoje, želi i svim dobrim ljudima na svetu... Jedna je Mina - naveo je on u emotivnoj poruci, te ga je slomilo to što je pevačica posle svih lomova ostala jaka i izdržala sve, pa danas mogu da grade neku lepšu budućnost.

Mina 23 dana provela u "Lazi"

Podsetimo, pevačica Mina Kostić napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.

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