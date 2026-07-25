Drama koja je počela na aerodromu, kada je pevač Sloba Vasić , nastavila se i u bolnici, gde je situacija, eskalirala do tačke da je nakon svađe sa suprugom Jelenon Lelom prebačen u kliniku "Laza Lazarević", pisali su domaći mediji u maju mesecu, a sada je čini se braku dugom 15 godina došao kraj.



Podsetićemo se, nakon incidenta na aerodromu, kada je pevač Sloba Vasić zbog nedoličnog ponašanja u alkoholisanom stanju udaljen iz aviona, najpre je završio u Urgentnom centru, odakle je potom hitno prebačen na VMA. Međutim, ni tamo nije došlo do smirivanja situacije. Kako otkriva očevidac koji se zatekao na licu mesta, pevač se posvađao sa suprugom i pokazao agresivno ponašanje, a upravo taj sukob prethodio je njegovom prebacivanju u specijalizovanu ustanovu.

Slobinoj ženi pozlilo

Stres i cela drama teško su pali njegovoj ženi Leli Vasić, kojoj je nakon svađe u jednom trenutku pozlilo. Lekari su odmah reagovali i priključili je na infuziju, nakon čega je puštena kući. Ekipa Kurira usnimila ju je ispred bolnice vidno potresenu, dok se držala za grudi i polako odlazila.

- Stvarno nemam snage, verujte mi. Ne mogu ništa da pričam - rekla je Lela kroz uzdah.

Na pitanje kako je Sloba i da li može da otkrije više detalja o njegovom stanju, kratko je poručila:

- Ne mogu. Dobro je sada, živ, zdrav.



Supruga pevača Slobe Vasića, Jelena, malo kasnije se oglasila na svom Instagram profilu nakon što je Sloba zadržan u psihijatrijskoj ustanovi „Laza Lazarević“. Ona je zamolila javnost za razumevanje i privatnost u ovom trenutku.





Istakla je da trenutno nema snage da daje izjave, ali da je najvažnije to što je Sloba živ i stabilan, što joj uliva mir u teškoj situaciji.

- Izvinjavam se svim ljudima koji me zovu, nemam snage da pričam ni sa kim. Slobodan je živ i zdrav, što je najvažnije. Samo vas sve molim za razumevanje, hvala - napisala je Jelena.

Sloba se bori se sa ankcioznošću

Inače, pevač ima probleme sa ankcioznošću, o čemu su govorili njegovi bliski saradnici nedavno:

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla je Ajla, Slobina PR menadžerka.

Alo/Kurir