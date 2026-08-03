Popularna pevačica Martina Vrbos ovog leta privlači pažnju gde god da se pojavi, ali ovoga puta nije reč samo o njenim nastupima.

Njena besprekorna figura i neverovatna transformacija glavna su tema među publikom, a malo ko bi rekao da je pevačica u proteklom periodu uspela da izgubi čak 12 kilograma.

Iza svega ne krije se nikakva rigorozna dijeta, već potpuna promena životnih navika kroz jedinstveni velnes projekat kojem se priključila među prvima. Danas, kako kaže, ne ulaže samo u svoj izgled, već pre svega u zdravlje, unutrašnji mir i kvalitet života.



Upravo na jednoj luksuznoj jahti u Porto Montenegru zatekli smo Martinu kako slobodno vreme između brojnih obaveza koristi za trening, jogu, pilates i uživanje u mediteranskom suncu.

Fotografije koje smo zabeležili potvrđuju da pevačica izgleda bolje nego ikada, a energija koju zrači govori da je pronašla balans koji joj je godinama bio potreban.

-Kada čovek pređe četrdesetu godinu, počne potpuno drugačije da razmišlja. Više nije važno samo da lepo izgledaš, već da budeš zdrav, snažan i da se dobro osećaš u svom telu. Mnogi me pitaju kako sam uspela da izgubim 12 kilograma i dovedem liniju gotovo do savršenstva. Iskreno, više ništa ne prepuštam slučaju. Od samog početka sam deo jednog posebnog velnes projekta koji je zaista jedinstven na ovim prostorima. Vežbamo na jahti, praktikujemo jogu i pilates, hranimo se zdravo, okružene smo divnim ženama i negujemo jednu posebnu energiju. To nije dijeta niti prolazni trend, već način života koji mi je doneo mnogo više od lepšeg izgleda, doneo mi je mir, snagu i potpuno novu energiju. Zbog toga će moje celo leto biti u duhu Gaie.“

Leto ispunjeno koncertima

I dok vodi računa o sebi, Martina ne zapostavlja ni svoju najveću ljubav, muziku. Leto joj je ispunjeno koncertima širom crnogorskog primorja i regiona, a publika je, kaže, nikada bolje nije prihvatila.

-Ovo leto provodim radno. Koncertne aktivnosti su u punom jeku i zaista sam prezadovoljna kako sve izgleda. Publika fenomenalno reaguje na moj repertoar i upravo ta razmena energije na svakom nastupu daje mi dodatnu motivaciju. Preda mnom je još nekoliko velikih koncerata na trgovima u Srbiji, a posebno se radujem nastupu na Šabačkom karnevalu u septembru. Verujem da su najlepše stvari tek preda mnom - rekla je ona.

Sudeći po svemu, Martina Vrbos pronašla je formulu koja joj savršeno odgovara, spoj zdravog života, discipline, muzike i pozitivne energije. A rezultati su više nego vidljivi.

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