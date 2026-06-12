Pevačica Suzana Jovanović oglasila se povodom toga što nije prisustvovala svadbi sina direktora "Granda" Gorana Šljivića, Dušana Šljivića.

Šljivić je organizovao je na Zlatiboru gala svadbeno slavlje povodom venčanja svog sina Dušana, koji je direktor fotografije u toj produkciji, i njegove izabranice Staše.

Venčanje i svadbeno veselje održani su u jednom od prestižnih hotela, a među oko 350 zvanica našle su se brojne poznate ličnosti, među kojima su Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Dragan Kojić Keba, Aleksandar Milić Mili, Ana Sević, Milan Mitrović i Dejan Matić.

Ipak, pažnju javnosti privukao je Suzanin izostanak, s obzirom na to da je njen pokojni suprug, estradni mag, Saša Popović bio Goranov dugogodišnji saradnik.

To je otvorilo pitanje da li možda postoje nesuglasice u njihovom odnosu, a sada se oglasila i kratko objasnila zbog čega nije bila prisutna na slavlju.

-Sve je u redu, ali ne mogu da pričam o tome - poručila je, ne želeći dalje da komentariše.

Podsetimo, Goran Šljivić je pred venčanje svog sina istakao da je ponosan na njega, kao i da ima samo reči hvale za svoju snajku.

-Utisci su prelepi, uzbuđenje je zaista veliko - rekao je on, koji je za ovu priliku odabrao elegantno odelo, dok mu osmeh nije silazio s lica.

Dodao je i da sina nikada nije posebno savetovao, a potom se osvrnuo na snajku.

-Nisam ga nikada savetovao. Snajka je fenomenalna, odlično se slažu, zaista sam ponosan i presrećan - konstatovao je za Kurir.

Alo/Kurir