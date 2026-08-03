Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija u avgustu.

Prema zvaničnom rasporedu Fonda PIO, isplata penzija za jul 2026. odvijaće se po sledećem kalendaru:

- Samostalne delatnosti – isplata počinje 4. avgusta 2026. na tekuće račune, dok istog dana kreće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

- Poljoprivredni i vojni penzioneri – penzije će biti isplaćene 5. avgusta 2026. na tekuće račune, a istog dana počinje i isplata na kućne adrese i putem pošta.

- Penzioneri iz kategorije zaposlenih – isplata na kućne adrese i na šalterima pošta počinje 10. avgusta 2026., dok će sredstva na tekuće račune biti uplaćena 11. avgusta 2026.

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