Pevačica Silvija Nedeljković i njen suprug, fudbaler Saša Stamenković, nakon duge i emotivno iscrpljujuće borbe za potomstvo, očekuju blizance.

Radosnu vest i prve fotografije buduće mame sa javnošću je objavila njena koleginica Milica Pavlović, koja je zabeležila trenutke njihove sreće i iščekivanja prinova.

Fotografije su nastale u jednom restoranu, gde su Silvija i Saša pozirali nasmejani u društvu pevačice.

Buduća mama je za ovu priliku odabrala opuštenu kombinaciju, trenerku i belu majicu ispod koje se jasno nazirao trudnički stomak, dok ju je suprug nežno grlio, a u jednom trenutku pridružio im se i pevač Saša Kovačević, koji je pre nekoliko dana oženio svoju trudnu izabranicu Zoranu.

Najteži period i borba za roditeljstvo

Iako danas uživaju u najlepšem životnom periodu, supružnici su ranije otvoreno govorili o izazovima, gubicima i emotivnim krizama kroz koje su prolazili tokom borbe za potomstvo.

Pre dve godine ona je doživela spontani pobačaj, što je na nju ostavilo dubok trag.

Govoreći o tom bolnom iskustvu, pevačica je iskreno priznala:

-Spontani pobačaj koji sam imala pre dve godine veoma mi je teško pao, jer je trudnoća došla potpuno prirodnim putem, a ne vantelesnom oplodnjom. Svi smo bili iznenađeni jer smo na neki način demantovali sve medicinske prognoze i mišljenja stručnjaka. To je bio najteži period u mom životu. Volela bih da mogu da ga zaboravim, ali ne mogu. Tada mi je svašta prolazilo kroz glavu, da odem, da ga pustim da bude slobodan... Međutim, nekako verujem da vas život uvek vrati na pravi put i da morate da nastavite dalje - istakla je tada.

Velika podrška i snaga ljubavi

Tokom svih teških godina najveću snagu pružala im je međusobna ljubav i podrška.

Iako zbog prirode svog posla nije uvek mogao da bude uz suprugu, Saša je bio njen najveći oslonac u trenucima kada je gubila nadu.

Nadovezujući se na njene reči, istakao je koliko mu njihova ljubav znači:

-Mislim da je podrška najvažnija. Zbog prirode posla nisam mogao uvek da budem fizički prisutan pored nje. Sećam se da mi je govorila koliko je bila frustrirana i koliko se plašila da nikada neće postati majka, pa je čak mislila da bi možda trebalo da me pusti da nastavim dalje bez nje. Međutim, nikada ne bih otišao i napustio je, čak ni da mi nikada nije rodila dete - bio je jasan za Blic.