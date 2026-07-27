Popularni treper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, završio je u bolnici tokom boravka na crnogorskom primorju.

Kako prenose domaći mediji, pevaču je pozlilo nakon nastupa u Budvi, zbog čega je intervenisala Hitna pomoć. Nakon ukazane prve pomoći, prevezen je u zdravstvenu ustanovu radi dodatnih pregleda.

Nedugo zatim, Desingerica se oglasio na Instagramu i objavio fotografiju iz bolničke sobe na kojoj prima infuziju. Uz fotografiju je kratko poručio: "Vraćamo se na staro".

Objava je izazvala brojne reakcije njegovih pratilaca, koji su mu u komentarima poželeli brz oporavak i povratak nastupima.

Intervenisala policija

Podsetimo, Desingerica je nedavno dospeo u centar pažnje nakon što ga je privela crnogorska policija jer kod sebe nije imao lična dokumenta. Tom prilikom je istakao da poštuje zakon i rad policije, navodeći da je platio propisanu kaznu.

– Nisam imao dokumenta i za to sam bio odgovoran. Platio sam kaznu, takav je zakon i treba ga poštovati kada si u tuđoj državi. Bio sam nekoliko sati u stanici, ali nije bilo ničeg spektakularnog. Policija je radila svoj posao i nemam nikakvu zamerku – rekao je Desingerica.

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