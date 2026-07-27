Mala Cana je dobila sve stvari koje je posedovala, upakovane i složene, ali i izbačene ispred kuće pokojnog Andrije Bajića u Beogradu.

Posle smrti Andrije Bajića izbio je spor između njegove partnerke Male Cane i njegovih ćerki, nakon što su njene lične stvari iznete iz kuće i ostavljene na ulici, zbog čega je intervenisala i policija.

O ovom slučaju, ali i o tome šta zakon kaže u ovakvim situacijama, govorio je i advokat.

Advokat Nemanja Milošević objasnio je da, bez obzira na to ko polaže pravo na kuću, zakon jasno propisuje kako se mora postupati sa tuđim stvarima.

- Kada vidimo pokretne stvari ostavljene na ulici, moramo znati da je zakonski zabranjeno izlagati riziku tuđu pokretnu imovinu ili je oštećivati. Ako je do toga došlo, prekoračena je granica koju zakon postavlja kada je reč o zaštiti tuđe imovine - rekao je Milošević.

On je pojasnio da su pitanja vlasništva nad kućom i prava ulaska u nju regulisana drugim propisima.

- Vlasništvo nad nepokretnošću i pravo ulaska u kuću uređeni su posebnim zakonima. Moguće je da postoje razlozi zbog kojih neko može ili ne može da uđe u kuću, ali stvari koje su iznete napolje morale su biti adekvatno zaštićene. Da li je došlo do njihovog oštećenja, to u ovom trenutku ne možemo da znamo - rekao je advokat - ispričao je on za emisiju "Redakcija".

U nastavku razgovora otvoreno je i pitanje navodnog ugovora o doživotnom izdržavanju koji je, prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, Mala Cana zaključila sa Andrijom Bajićem, kao i mogućnosti da njegove ćerke pokušaju da ga ospore na sudu.

Milošević je objasnio da je takve ugovore veoma teško poništiti ukoliko su zaključeni u skladu sa zakonom.



- Ako postoji uredno overen ugovor o doživotnom izdržavanju, u praksi ga je veoma teško oboriti. To je moguće samo u izuzetnim slučajevima, na primer ako osoba koja ga je zaključila nije bila poslovno sposobna ili ako davalac izdržavanja nije izvršavao svoje ugovorne obaveze - rekao je on.

Advokat je naglasio da u suprotnom imovina obuhvaćena ugovorom ne ulazi u ostavinsku masu.

- Ukoliko ne postoje razlozi za poništaj ugovora, imovina koja je njegov predmet ne postaje deo ostavinske rasprave - zaključio je Milošević.

Alo/Kurir

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