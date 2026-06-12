Kako je prenela Prototema, opštinske službe su odmah reagovale i započele sanaciju, a curenje je ubrzo zaustavljeno, nakon čega su sprovedeni radovi čišćenja i dezinfekcije područja.

Nadležne službe, uključujući direkciju za javno zdravlje i Centar za unapređenje životne sredine regionalne jedinice Halkidiki, obaveštene su radi sprovođenja uzorkovanja i laboratorijskih analiza.

Odlukom zamenika guvernera Halkidikija, zabrana korišćenja kupališta uvedena je u zoni od 200 metara sa obe strane mesta ispuštanja, i ostaće na snazi do završetka ispitivanja kvaliteta vode i procene rezultata.

Opština Kasandra je navela da su preduzete sve neophodne mere i da se situacija kontinuirano prati u saradnji sa nadležnim službama.

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