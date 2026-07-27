Nakon što su u javnost dospeli snimci koji su izazvali burne reakcije, a koje je objavila bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević, tvrdeći da je njen nekadašnji partner Kristijan Golubović usmrtio psa, oglasio se Željko Mitrović koji je prethodno suspendovao i Kristijana i Kristinu sa televizije Red.



- Ta mala bića, nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti, a čaroliju koju nam daju nikada necemo dovoljno ceniti, poštovati i uzvratiti! Pas je svakako najbolji čovekov prijatelj, ali i više od toga, pas vas neće prevariti,napustiti, izdati ili razočarati! Pas je sposoban da voli čoveka više nego sebe ili druge pse, sposoban i spreman da se žrtvuje za svog gazdu, da žrtvuje sebe i svoj život, a šta smo mi spremni da uradimo za njih! - započeo je Željko, te nastavio:

- E moj Kristijane! Ni psi nisu svi isti! Ima velikih i jakih, ali ima i malih, krhih i svakako nevinih i nedužnih! Zašto Kristijane,zašto? Razumem kad se sportski lemaš sa sebi ravnima, razumem i konflikte između ljudi, jer to je loša priroda homo sapiensa, ali zlostavljati ova mala bića do smrti je svakako neprostiv greh, bar kada sam ja u pitanju! Došao sam na dva dana u St Tropez gde se nalaze moji i naravno moja Francuskinja Lusi, pa se vraćam u Beograd da dovršim sve započeto!

Na samom kraju, svi su ostali zabezeknuti.

- Ali kad sam već ovde i verujem da dobro razumem ova mala bića i tačno znam šta Lusi hoće da pita! Lusi se Beogradu druži sa dva ogromna pit bula, i jednim rotvajlerom, pa hoće da te pita da li bi hteo da ih upoznaš, Lusi misli da bi imali sa tobom šta da "popričaju - dodao je Mitrović.

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