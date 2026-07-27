Sandra Meljničenko, rođena kao Aleksandra Nikolić je bivša srpska manekenka i pevačica, najpoznatija kao članica popularne ženske grupe "Models".

Godine 2003. upoznala je ruskog milijardera Andreja Meljničenka za koga se udala 2005. godine.

Sandra se u 2022. godine ponovo našla u centru pažnje zbog luksuzne jahte "Sailing Yacht A", koja je pod sankcijama EU zaplenjena u martu iste godine.

Jahta je dugačka 143 metra i vredna oko 580 miliona dolara, od tada miruje u luci Trst, a njeno održavanje postalo je ozbiljan finansijski teret za italijanske vlasti.

Mesečno održavanje jahte iznosi milion dolara

Prema dostupnim informacijama, italijanska država je do sada potrošila oko 27 miliona evra na njeno održavanje, što uključuje troškove posade, goriva, osiguranja i drugih neophodnih servisa.



Mesečni troškovi održavanja jahte procenjuju se na oko 1 milion dolara, što dodatno opterećuje budžet italijanske države.

Gradonačelnik Trsta, Roberto Dipiazza, javno je izrazio nezadovoljstvo zbog ovog "rasipanja javnog novca", ističući da je situacija postala "sramotna" za lokalne vlasti.

Andrej Meljničenko negira vlasništvo nad jahtom, tvrdeći da je formalno u vlasništvu trusta sa sedištem na Bermudima, čiji je korisnik njegova supruga Sandra.



Međutim, evropski sudovi su odbacili zahtev za uklanjanje njenog imena sa liste sankcionisanih osoba, potvrđujući povezanost para sa ruskim režimom.

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