Kako su izvori naveli, vojska je bila spremna, pošto je već dobila naređenja od Trampa da izvrši napade.

Rekli su da su brodovi američke mornarice prilagodili svoj plan vazdušnih operacija za taj dan i pripremili municiju za napade. Zvaničnici su rekli da ostrvo Harg nije bilo na listi meta, iako je Tramp pretio vojnom akcijom tamo.

Oni su dodali da je američka vojska imala planove za napad na ostrvo Harg, pa čak i za njegovu invaziju, poslednjih nekoliko meseci, ali ti planovi su bili deo tipičnog planiranja za sve opcije i nisu odobreni od strane Trampa.

Tramp je na svoj društvenoj mreži Truth Social pethodno u četvrtak uveče najavio da će SAD udariti Iran "veoma žestoko večeras" i dodao da će u bliskoj budućnosti SAD zauzeti ostrvo Harg i drugu naftnu infrastrukturu.

"Ta objava nije bila u skladu ni sa jednim planiranjem ili akcijom koju je vojska spremala da preduzme", rekao je jedan od zvaničnika. Kako su naveli izvori, vojska je imala spremne opcije, ali vojni zvaničnici nisu počeli da planiraju konkretne udare koji su bili spremni sve dok Tramp ne objavi nešto na društvenim mrežama.

"Vojska je bila još više iznenađena Trampovom objavom o otkazivanju udara nego njegovim komentarima o velikim udarima koji dolaze večeras i zauzimanju ostrva Harg", rekli su zvaničnici.