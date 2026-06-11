Pevač Toni Cetinski bio je pod istragom zbog navodne kupovine lažnih potvrda o vakcinaciji protiv "Covid-19", iako je tada tvrdio da nikada nije bio umešan u tu priču.

Na suđenje je pozvana medicinska sestra Petra Rumiha koja je, po sopstvenom priznanju, 2021. godine lažno vakcinisala najmanje 242 osobe protiv Kovida, primivši oko 22.000 evra.

Pozvana je kao svedok na suđenju Toniju Cetinskom. U martu 2024. godine postigla je nagodbu sa USKOK-om i osuđena je na delimično uslovnu kaznu od 2,5 godine zatvora, od čega je jednu godinu morala da provede iza rešetaka, dok je ostatak uslovljen time da u narednih pet godina ne počini novo krivično delo.

- Radila sam kao medicinska sestra u Domu zdravlja Prečko, a to je bila velika klinika sa mnogo pacijenata. Obavljala sam i poslove vakcinacije tokom pandemije Kovida, pa sam vakcinisala na Sajmu i u školi, između ostalog - rekla je ona na suđenju i dodala:

- Imala sam ovlašćenje da unosim podatke o vakcinisanim osobama u registar, a znala sam i kako da unesem podatke o ljudima koje nisam vakcinisala, i za to bih dobijala novac od 50 do 100 evra po osobi. Zbog toga sam na kraju bila optužena i uništila sam sebi život.

"Nikada nisam upoznala Tonija Cetinskog"

Ali pored nje, USKOK je za podmićivanje optužio i pomenute 242 osobe, uključujući Cetinskog, ali i niz manje ili više poznatih javnih ličnosti poput televizijskog voditelja, operskog pevača itd. Od 242 osobe koje su prvobitno optužene, skoro svi su se nagodili, dok Cetinski i još četvoro optuženih ostaju poslednji koji negiraju krivicu.

- Nikada nisam upoznala Tonija Cetinskog. Znam ga samo iz medija kao pevača. Nijedan od ovih optuženih nije bio moj pacijent. Moguće je da sam zapravo vakcinisala Cetinskog na Sajmu, ne bih znala - odgovorila je Rumiha na pitanja pevačevog advokata, koji danas nije bio na suđenju.

Alo/Jutarnji.hr

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