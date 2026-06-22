Atraktivna Bojana Barović proslavila je danas svoj 43. rođendan u velikom stilu i napravila pravi spektakl za svoje pratioce na društvenim mrežama. Manekenka je podelila kadar sa luksuznog slavlja na kojem u elegantnoj letnjoj haljini i sa osmehom od uveta do uveta otvara šampanjac.

Čestitke ispod ove rođendanske objave ne prestaju da se nižu, dok mnogi komentarišu da Bojana izgleda barem deceniju mlađe i prosto blista.

Jasno je da je Bojana uživala u svakom sekundu svog posebnog dana.

"Pomišljao je na monaški život, dala sam mu blagoslov"

Oboje su posvećeni veri, a Bojana je jednom prilikom otkrila da je Nikola svojevremeno hteo da se zamonaši.

– Bilo je trenutaka kada je Nikola pomišljao na monaški život, ne u smislu da bi nas ostavio, daleko od toga, već zato što je to njega izuzetno “vuklo”. I ja to potpuno mogu da razumem. To je bogatstvo koje duša može da oseti samo na takvom mestu. I kad dobijemo to, taj blagoslov od molitve ili posta, to je nemerljivo s bilo kakvim ovozemaljskim životom, tako da ja mogu da razumem šta je njega vuklo ka tome. On je stvarno u jednom trenutku duboko ušao u veru, okružio se ljudima koji su u tome. Ali kasnije je shvatio da je najbolje što čovek može da uradi implementirati taj duhovni život u ovaj koji živimo, uspeo je da nađe neku sredinu da živi zdravim duhovnim životom, a da nije monaški, koji je teško živeti – opisala je Baroviceva, a Nikola je potvrdio da je njegova supruga htela da mu da blagoslov za monaški život.

– Bio sam malo naporan porodici tada. To je moja prva spoznaja duhovnosti, svaka tema bila je vezana za duhovnost, hteo sam svima da prenesem to kako sam ja goreo u veri, ali ne može to tako. Ja sam čovek koji ima porodicu, ima decu… Tako živim i pokušavam da nađem taj uzani put, porodični, a što se tiče monaštva, možda jednog dana kad izvedem decu na pravi put. Moja Bojana je veliki čovek, veliki prijatelj, ona je jako uticala na moj život, naravno, svaka žena utiče na život muškarca, ali ona je nadogradila moju empatiju, ljudskost… Tri u jednoj – i žena i sestra i drug. To je Marinkova pesma. Ona je videla tu moju želju i ljubav i rekla je: „Nikola, ti ako budeš želeo da kreneš tim putem, daću ti blagoslov“ – ispričao je Nikola.

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