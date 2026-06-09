Mladi glumac Pavle Mensur, koji je u vezi sa koleginicom Jelisavetom Orašanin, našao se u centru neviđenog skandala nakon što je jednom prilikom optužio voditeljku Jelenu Nikolić, poznatiju kao Kontrakulturna, za navodno "uhođenje". Ona mu nije ostala dužna, pa je usledio žestok javni obračun o kom se dugo pričalo.

Jelena se oglasila na svom Instagram profilu, tvrdeći da glumac mrzi žene i da sumnja da pati od narcisoidnog poremećaja ličnosti.

Podsetimo, čitav haos je nastao nakon što je mladi glumac javno izneo niz frapantnih optužbi na račun voditeljke, istakavši da ga je opsedala i da ima "izraženu dijagnozu". Mensur u svom obraćanju nije štedeo reči:

- Dotična dama, poznatija kao Kontrakulturna (i dalje joj, zaista, ne znam ni ime) koja me je svojevremeno uhodila na predstavi koju sam pre nekoliko godina igrao, pisala, zvala ¡ insistirala da se vidimo i da joj dođem u emisiju ne bih li joj posvetio bilo kakvu pažnju, je pre nekoliko godina zbog mog ignorisanja nje i njene šifre, na "klik" počela o meni da piše negativne stvari na svom Twitter nalogu. Njene izjave, kao i ona sama, ne bi bile vredne moje pažnje da ona nije javna ličnost koja nažalost ima neki domet u našem društvu. Zapravo, meni nisu ni smetale njene izjave na moj račun - bavim se poslom kojim se bavim i godinama sam naučio da ne dajem na značaju nedobronamernim komentarima i benignim ljudima, ali mi je smetalo to što ih je pisala na način na koji bi nekome delovalo da se ona i ja poznajemo i da smo bliski, što je potpuno apsurdno i za mene i moju porodicu jako neprijatno. (Kao što rekoh, viđao sam je dosta puta u prvom redu na predstavi, ali joj nikada nisam znao ni ime pored ovog "umetničkog").

"Zamolio sam je da me više ne pominje"

Glumac je na kraju uputio oštro upozorenje i zapretio kačenjem privatnih poruka ukoliko ga voditeljka ne ostavi na miru:

- Da skratim priču - pre 2-3 godine sam joj poslao poruku u kojoj sam je zamolio da me više ne pominje i da se vise ne bavi mojom pojavom na svojim nalozima, jer je krajnje vreme da nađe neku drugu opsesiju u životu. Nisam želeo da ljudi koji nju prate bilo kog momenta pomisle da ona i ja imamo bilo šta, ill da smo bilo šta ikada imali jer takve osobe zaista nisu deo ni mog šireg kruga... Za divno čudo, iako nisam očekivao od osobe koja na tom nivou gaji opsesiju prema životu drugih ljudi, naišao sam na razumevanje - i od tog momenta nisam više dobijao skrinšotove njenih postova o meni. Evo, posle nekoliko godina, ubica se vraća na mesto zločina (iznova pali pregledi) i ona ponovo oseća potrebu da svom auditorijumu da do znanja da ona zna o meni nešto što niko ne zna, ne bi ll dobila malo više pažnje nego inače. Sve ovako perfidno, "ne bih ga pominjala da vas poštedim drame, neću ga zvati u emisiju", iako me bukvalno samim tim ponovo pominje i pravi situaciju koja je potpuno nepotrebna. Imam crno na belo poruke gde me je više puta zvala da dođem u emisiju, da dođem kod nje, da dođem bilo gde gde može da me vidi, all ja to jednostavno nisam želeo jer je ne smatram za novinarku, kao što je niko posle jedne kupijene pesme ne smatra za pevačicu, kao što je niko posle 6 prodatih i 56 poklonjenih primeraka romana koji nije pisala ona ne smatra za spisateljicu. Moj manir nije da se sa bilo kim obračunavam i svađam preko socijalnih mreža, štaviše to ne podržavam, ali došao je momenat kada je ova devojka sa vrlo izraženom dijagnozom prevršila svaku meru javno pokušavajući da estradizuje moje ime i moj ugled stavijajući me u isti koštac sa sobom. Molim te, Kontrakulturna, jednom zauvek prestani da me pominješ, jer je moj sledeći korak kačenje poruka i pozivi kojim si me proganjala dug period. Veliki pozdrav, Pavle Mensur.

Kako je ona napisala, Pavle je "pasivno-agresivni nasilnik", te je istakla da je najverovatnije kivan jer među njima nikada nije bilo ničega.

- Da se na trenutak vratim na početak priče i napomenem da se Pavle Mensur našao prozvanim stoti put nakon što sam dala komentar na predlog njegovog imena u mojoj emisiji. Skinula sam posle nekoliko minuta "stori" u kojem sam rekla kako ga ne bih komentarisala i da ne želim nikakvu dramu, ali se on nažalost iznova osetio prozvanim, a to nije prvi put. Suludo je pravdati se nekome ko je evidentno pasivno agresivni nasilnik i ko pri svojim izjavama koristi ucene, koje se smatraju i krivičnim delom. Nikada sa pomenutim dečkom nisam imala nikakvu aferu, pa je verovatno zbog toga kivan i ljut, ne samo na mene, već i na sve žene, pošto njegove izjave o meni kipte od mizoginije. Ne bih želela da postavljam dijagnoze drugima, ali ova opsesija sopstvenom bitnošću i postavljanje sebe u odnosu na druge kao centar sveta, mi liči na narcisoidni poremećaj ličnosti, o kojem sam inače i pisala u jednom od mojih izdanja - navela je Kontrakulturna i potom brutalno nastavila da odgovara na njegove prozivke o njenoj karijeri:

- Zaista ne želim da prilažem detalje o svojim knjigama, samo da kažem da sam na njih neizmerno ponosna i da sam se trudila da poklonim po jednu svakome ko nije imao mogućnost da je kupi, a da sam ih prodala u hiljadama i da nemam nameru da to nekome trljam na nos. Lako je proveriti. Van svake pameti mi je da komentarišem osobu čije komentare vidim ispod fotografija svake druge estradne ličnosti, pri čemu se ograđuje od toga da ne želi da se estradizuje. Razmenili smo nekoliko poruka u životu i zaista mi je sramotno što me predstavlja na ovakav način. Suludo je pravdati se zbog toga što sam nekoga pohvalila pri igranju predstave na koju sam otišla kako bih odgledala predstavu svoje dobre prijateljice. Pojavila sam se na nekoliko događaja na kojima sam se srela sa njim, jer se bavim javim poslom i ne vidim razlog da se za to pravdam. Pavle Mensur jeste sjajan glumac i oduševio me je u mnogo navrata svojim poslovnim angažmanom. Mislim da je to bilo svaki put kada je igrao nekog zavisnika - verovatno zbog toga što mu se tada jedino veruje. A sada bih apelovala da se na sceni ovakve stvari ne dešavaju, pre svega zato što one nisu ni viteške ni džentlmenske, a u najmanju ruku su nevaspitane za jednog muškarca koji od mene nikada nije čuo nijednu ružnu reč, a možda je to ipak trebalo da se desi. U svom novom podcastu ću se svakog dana truditi da se žene na sceni nikada ne podcene, ucene i omalovaže za svoj rad i svoja dostignuća. Ponosim se time što radim toliko kreativnih stvari i što sam uspela sebi da obezbedim posao iz snova, privatni biznis i krov nad glavom. Želim mu isto u mojim godinama - zaključila je ona.

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