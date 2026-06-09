Površinski dron američke mornarice „pronašao je i spasao“ dva člana američke posade nakon što se helikopter Apač američke vojske srušio kod obale Omana tokom patroliranja regionalnim vodama, saopštila je rano jutros američka vojska.

Portparol Centralne komande SAD (CENTCOM) kapetan Timoti Hokins izjavio je:

– Površinski dron američke mornarice pronašao je i spasao posadu iz vode. Operativna grupa 59 američke Pete flote predstavlja prvu operativnu jedinicu mornarice za veštačku inteligenciju i bespilotne sisteme.

Operativna grupa 59, formirana 2021. godine, koristi bespilotna plovila i dronove i predstavlja prvu mornaričku jedinicu te vrste.

– Vojnici su bezbedno spaseni za približno dva sata i nalaze se u stabilnom stanju. Uzrok incidenta je predmet istrage – navela je Centralna komanda SAD, vojna komanda odgovorna za operacije na Bliskom istoku, u objavi na mreži X.

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp rekao novinarima:

– Piloti su dobro, niko nije povređen.

Gubitak letelice predstavlja prvi gubitak helikoptera Apač otkako je počeo sukob sa Iranom.