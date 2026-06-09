Međutim, iskusno osoblje za održavanje i stručnjaci za higijenu upozoravaju na veliku zamku. Dok se krevet, podovi i sanitarije detaljno čiste nakon svakog gosta, predmeti koje svakodnevno najviše dodirujemo neretko ostaju potpuno neobrađeni.

Nezavisno od toga da li odsedate u skromnom hostelu ili luksuznom hotelu sa pet zvezdica, ovih šest predmeta u sobi kriju više bakterija od prosečne klozetske šolje.

1. Daljinski upravljač – Najprljavija stvar u sobi

Prva stvar za kojom većina gostiju posegne čim legne na krevet jeste daljinski upravljač za televizor. Upravo zbog toga, brojna mikrobiološka istraživanja svrstala su ovaj predmet na sam vrh liste najkontaminiranijih površina u hotelima. Plastična dugmad i uski prostori između njih idealno su mesto za sakupljanje sebuma, mrtvih ćelija kože, virusa i bakterija. Pošto se daljinski upravljači retko ili nikada ne brišu dezinfekcionim sredstvima, oni bukvalno idu iz ruke u ruku stotinama gostiju pre vas.

2. Dekorativni jastuci i prekrivači

Dok se čaršavi, jastučnice i jorganske navlake striktno menjaju i peru na visokim temperaturama posle svakog gosta, teški ukrasni prekrivači i dekorativni jastuci često ne prolaze isti higijenski tretman. Oni na krevetu služe prvenstveno za estetiku, a gosti na njih neretko odlažu prljave kofere, torbe, garderobu u kojoj su putovali ili na njih sedaju u obući.

Savet putnicima: Čim uđete u sobu, dekorativne jastuke i gornji ukrasni prekrivač skinite sa kreveta i odložite ih u ormar ili na fotelju kako biste izbegli kontakt sa licem i telom tokom noći.

3. Prekidači za svetlo i kvake

Površine koje svi dodiruju, poput prekidača pored kreveta, kvaka na vratima, ručki na ormarima i termostata za klimu, sobarice često preskaču zbog nedostatka vremena. Zamislite koliko je ljudi pre vas prljavim rukama ugasilo svetlo pre spavanja. Ukoliko putujete sa decom ili osobama osetljivijeg zdravlja, prva stvar koju treba da uradite jeste da ove tačke prebrišete običnom vlažnom maramicom na bazi alkohola.

4. Čaše pored lavaboa

Staklene čaše koje vas čekaju na policama u kupatilu deluju primamljivo i čisto, ali budite oprezni. Ukoliko te čaše nisu fabrički zapakovane u zaštitnu foliju, postoji velika šansa da su samo isprane toplom vodom pod slavinom ili prebrisane istom krpom kojom je čišćena i sama polica. Da biste bili potpuno bezbedni, pre upotrebe ih dobro operite sapunom i vrelom vodom ili jednostavno koristite sopstvenu flaširanu vodu.

5. Aparat za kafu i kuvalo za vodu (ketler)

Aparati za pripremu toplih napitaka su sjajan dodatak hotelskom komforu, ali unutrašnjost ovih uređaja retko prolazi detaljnu sterilizaciju. Rezervoari za vodu u kuvalima često ostaju vlažni danima između smena gostiju, što stvara idealne uslove za razvoj buđi, kamenca i bakterijskih kultura. Pre nego što skuvate prvu jutarnju kafu, obavezno otvorite aparat, pomirišite unutrašnjost i pustite bar jedan ciklus čiste ključale vode „u prazno“ kako biste isprali sistem.

6. Posuda za led, ogrtači i papuče

Plastične ili metalne posude za led mogu postati ozbiljan higijenski problem ako se u njima zadržava stara voda. Najsigurnija opcija je da unutar posude uvek postavite jednokratnu plastičnu kesu (koja obično stoji pored) pre nego što u nju sipate kockice leda.

Takođe, posebnu pažnju obratite na tekstil. Hotelski ogrtač koji nije upakovan u celofan ili na sebi nema traku koja potvrđuje pranje vrlo verovatno je ostao od prethodnog gosta jer je delovao „čisto“. Kada je reč o papučama, koristite isključivo one koje su hermetički zatvorene u svom originalnom pakovanju.

Uz samo nekoliko minuta opreza i paket dezinfekcionih maramica na početku boravka, možete drastično smanjiti rizik od neželjenih virusa i infekcija i obezbediti sebi bezbrižan odmor.