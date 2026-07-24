Iako je tokom decenija karijere svoj život potpuno predstavila javnosti, postoje podaci o Ceci Ražnatović koje ipak ne zna svako.

Svima je poznata informacija da je rođena u Žitorađi, a malo ko zna da se u svom rodnom gradu i obrazovala.

O tome koliko je bila dobar đak i dete za primer nedavno su govorili njeni sugrađani, ali i direktor srednje škole koju je Ceca pohađala.

- Srednja škola u Žitorađi je pre nekoliko godina proslavila 40 godina postojanja i u tom periodu je iznedrila mnogo poznatih i uspešnih ljudi. Između ostalih za koje svi znamo, tu je bila i Svetlana Ražnatović... - rekao je sadašnji direktor srednje školu koju je pevačica pohađala i dodao:

- U tom periodu kada je Ceca išla u školu, ona je obrazovala dva smera i to poljoprivredni smer sa odsekom veterinarski tehničar - rekao je tada za Blic.

Nakon završenog obrazovanja Ceca je davne 1988. godine kročila na muzičku scenu i od tada spada u krug najvećih zvezda sa naših prostora.

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