Ljudi koji su u braku decenijama znaju da su određene stvari mnogo važnije nego što većina mladih ljudi misli.

Svoja iskustva podelili su sa stručnjacima, otkrivši šta je najvažnije za dobar brak.

Svoj odnos stavljaju na prvo mesto, čak i kada porodica ima drugačije mišljenje

Parovi u srećnim vezama ne stavljaju svoj odnos na poslednje mesto. Kako objašnjava psihološkinja Keli Koen, oni ne iznose bračne probleme pred članove porodice niti donose važne odluke pod pritiskom rodbine.

Umesto toga, odluke donose zajedno kao tim i ne dozvoljavaju da porodica upravlja njihovim odnosom. To ne znači da zanemaruju sve druge ljude zbog partnera, već da jedno drugom daju prioritet – pod uslovom da je veza zdrava i ispunjavajuća.

Iskreno uživaju jedno u drugom

Kaže se da je prijateljstvo temelj svake dobre veze, a dugovečni brakovi to potvrđuju. Život nije stalno romantičan – kada u jedan ujutru presvlačite bebu ili rešavate svakodnevne probleme, leptirići u stomaku nisu ono što vas drži zajedno.

Istraživanje iz 2021. godine pokazalo je da su najčvršći odnosi oni u kojima se partneri vole, poštuju i uživaju jedno u drugom. Kada zajedno mogu da se smeju i pronađu radost u svakodnevnim trenucima, mnogo lakše prolaze kroz teške periode.

Znaju da su teški periodi sastavni deo braka

Život nije romantična komedija u kojoj sve uvek ima srećan kraj. Zaljubljenost i početna euforija ne traju zauvek, a parovi koji ostaju zajedno decenijama to vrlo dobro znaju.

Prošli su kroz krize, bolne svađe i razočaranja, ali su naučili kako da poprave odnos nakon konflikta. Kako kaže Koen, upravo zajedničko prevazilaženje teških trenutaka gradi još dublje poverenje. To, naravno, ne znači ostajati u toksičnom ili nasilnom odnosu, već da su spremni da se veza gradi i obnavlja kada za to postoji obostrana volja.

Daju jedno drugom prostor da budu ono što jesu

Prema Koen, srećni parovi svoj odnos zasnivaju na međusobnom poštovanju i divljenju, a ne na želji da promene partnera.

Umesto da kritikuju razlike, oni ih prihvataju i uče kako da funkcionišu zajedno. Slave međusobne osobine, podržavaju jedno drugo i stvaraju okruženje u kojem oba partnera mogu da budu najbolja verzija sebe.

Ne beže od teških razgovora

Na početku veze mnogi izbegavaju sukobe jer se plaše da će narušiti odnos. Međutim, kako raste poverenje, menja se i način rešavanja nesuglasica.

Srećni parovi otvoreno razgovaraju o problemima, pokazuju ranjivost i ne beže od neprijatnih tema. Kako objašnjava stručnjak, oni koriste napetost kao priliku da bolje razumeju jedno drugo kroz iskrenu komunikaciju, saosećanje i zajedničko pronalaženje rešenja.

Postavljaju jasne granice i zajedno ih štite

Srećni supružnici unapred razgovaraju o tome šta im je važno i koje granice žele da postave – bilo da je reč o iskrenosti, vernosti, privatnosti ili odnosu sa članovima porodice.

Zajedno određuju šta je prihvatljivo, kako će reagovati ako neko pređe granicu i međusobno podržavaju te odluke. Kada se pojavi nejasna situacija, rešavaju je razgovorom, ne dozvoljavajući drugima da naruše njihov odnos ili oslabe njihovo partnerstvo, piše Your Tango.