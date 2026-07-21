Muškarac S. A. (64) sa Novog Beograda teško je povređen nakon što je pao sa krova crkve u naselju Bečmen, gde je radio na sanaciji oluka. Zbog zadobijenih povreda smešten je u Urgentni centar i životno je ugrožen.

Nesreća se dogodila u ponedeljak oko 16 časova na uglu Ulica 11. oktobra i Nikole Tesle u Bečmenu.

Prema saznanjima, S. A. je radio na krovu lokalne crkve, gde je sanirao oluke, kada se u jednom trenutku okliznuo i sa visine pao direktno na beton u crkvenom dvorištu.

Prolaznici su zatekli teško povređenog muškarca, a na lice mesta ubrzo su stigli policija i ekipa Hitne pomoći.

Povređeni je hitno prevezen u Urgentni centar, gde je zadržan na Odeljenju Šok A.

Lekari su konstatovali više teških telesnih povreda, među kojima su prelom ključne kosti, prelom drugog rebra sa leve i jednog rebra sa desne strane, kontuzija jetre, prelomi kostiju lica, kao i krvarenje na mozgu.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a policija je obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti nesreće.

Alo/ Telegraf