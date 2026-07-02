Sumnja u partnerovu nevernost retko počinje time što vas uhvate na delu.

Češće je to niz malih promena koje je, pojedinačno, lako zanemariti: mobilni telefon iznenada okrenut ekranom nadole, kraći ili odsutniji odgovori ili ekran iznenada nestaje iz vida čim uđete u sobu. Ništa od ovoga nije dokaz samo po sebi, ali kada se saberu, takvi trenuci mogu vas naterati da se zapitate da li to zamišljate ili ste zapravo primetili pravu promenu.

Prevara najčešće počinje na društvenim mrežama

Istraživanja pokazuju da se neverstvo javlja u otprilike jednom od četiri braka, ali način na koji se dešava se promenio. Prema izveštaju Gitnuksa iz 2025. godine, 38% afera počinje na društvenim mrežama, dok 42% ljudi koji su imali aferu kaže da je sve počelo naizgled bezopasnom SMS porukom. Danas su sumnje najčešće usmerene na tekstualne poruke, obrisane razgovore, obaveštenja aplikacija, istoriju lokacija i navike korišćenja mobilnog telefona koje su se promenile bez očiglednog razloga.



Ako pitate bilo kog bračnog terapeuta na šta treba obratiti pažnju, odgovor je uvek isti. „Ne treba tražiti jednu izolovanu proceduru, već obrazac promene“, rekao je terapeut Bendžamin Votkins.Činjenica da vaš partner iznenada želi više privatnosti možda ne znači ništa ako je to jedina primetna razlika.

Prvi razlog za zabrinutost

Razlog za zabrinutost nastaje kada promene počnu da se akumuliraju: mobilni telefon se ostavlja okrenut nadole, što ranije nije bio slučaj, na jednostavna pitanja se odgovara odbrambeno, a objašnjenja o tome gde je provodio vreme postaju nejasna – i sve se to dešava otprilike u isto vreme.

Psihoterapeutkinja Džuli Svit je za Body+Soul opisala kako njeni klijenti vide promene postepeno, a ne odjednom. Prema njenim rečima, prijavljuju „smanjenu emocionalnu vezu, slabiju komunikaciju, minimalan kontakt očima i malo ili nimalo nežnosti“.

Najčešće promene

Dejvid King, privatni istražitelj sa više od tri decenije iskustva, kaže da su najpouzdaniji indikatori oni praktične prirode.

„Povećana briga o izgledu. Povratak u teretanu, češće brijanje, korišćenje kolonjske vode. Za žene je to izraženija briga o šminki i noktima, seksipilnijoj odeći, uključujući i donji veš“, rekao je.

Takođe ukazuje na nagli porast poslovnih obaveza, češće izlaske i nove aktivnosti koje partner obavlja sam. Na kraju krajeva, teško je imati aferu ako ste uvek kod kuće sa partnerom. Međutim, kao i svi konsultovani stručnjaci, on upozorava da se ne pridaje previše značaja bilo kom pojedinačnom ponašanju.

Sumnja postaje komplikovanija ako ste već prevareni. Vaše telo može da aktivira isti alarm i za pravi problem i za staru ranu.

Najvažniji savet

Uvek je bolje početi sa otvorenim razgovorom nego pokušavati da pratite partnera svaki put kada izlazi iz kuće. Budite iskreni o tome kako se osećate i šta primećujete.

Zatim obratite pažnju na reakciju. Da li vas partner sluša ili odmah pokušava da vas ismeva zbog postavljanja pitanja? Možda nije prevara. Ali ako poverenje nije potpuno, veza ionako vapi za razgovorom.

Ako se otkrije neverstvo, istraživanja pokazuju da je oporavak moguć, ali ne i brz. Pregled iz 2024. godine objavljen u časopisu Journal of Family Therapy opisuje obnavljanje poverenja nakon izdaje kao postepen, višefazni proces koji zahteva doslednu transparentnost i kontinuiranu promenu ponašanja. Oporavak se zasniva na delima, a ne na rečima, piše Body and Soul.