Pevač Marko Gačić više ne krije ljubav sa Saškom Stričević zbog koje se razveo od supruge Goge, a tokom jučerašnjeg dana su otkrili pol bebe, budući da se njegova izabranica poroditi kroz nekoliko meseci.

Tim povodom su okupili prijatelje i porodicu, a kada su saznali da je u pitanju dečak, počeli su da skaču od sreće.

Saška je Marku skočila u zagrljaj i počela da vrišti, a prijatelji koji su sedeli sa njima takođe nisu krili sreću.

"U kontaktu smo zbog dece"

Podsetimo, pevačica Goga Gačić započela je novo životno poglavlje nakon razvoda od Marka, a sada je istakla da je trenutno u potpunosti posvećena deci i karijeri, dok o novoj emotivnoj vezi ne razmišlja.

- Uvek je pitanje da li sam emotivno slobodna, ali je istina da ja nikada ne mogu da budem "devojka" u tom smislu, jer imam dvoje dece. Imam toliko obaveza dnevno da nemam tu slobodu, niti vreme, te ni ne razmišljam na tu stranu. Fokus su deca, škola, još uvek nije završena školska godina, stalno se nešto dešava, rekreativne nastave, folklor, koncerti... Deca su konstantno tu, kao i obaveze, a ja sam zbog toga zahvalna - rekla je Goga.

Pevačica i dalje živi sa decom u kući roditelja svog bivšeg supruga, dok se on iselio i započeo život sa novom partnerkom, sa kojom čeka dete.

- Tako je, mi smo u stanu gde smo i živeli. Markovi roditelji su uvek tu za nas, zaista. Ne razmišljam o preseljenju, već tražim novi prostor, ali nekretnina se ne nalazi od danas do sutra, posebno kada imate dvoje dece. To mora da bude mesto gde se ne menja škola, vrtić i sve ostalo, jer mi je to prioritet. Ne želim da im se život menja naglo, kao što su se već neke stvari izdešavale - objasnila je ona.

Nedavno je potvrđeno da su njih dvoje i zvanično stavili tačku na brak potpisivanjem sporazumnog razvoda, dok se konačna sudska odluka još očekuje.

- Jeste. Seli smo kao dvoje odraslih ljudi i sve rešili sporazumno, tako da se čeka samo sudska presuda kroz nekoliko meseci. Sve ostalo je između nas završeno. Rešeno je i pitanje alimentacije. Zbog dece moramo biti u kontaktu, to je apsolutno normalno i tako će uvek biti. Čujemo se i dogovaramo oko njih, ali to je sve - istakla je potom, te prokomentarisala činjenicu da će Marko uskoro dobiti i treće dete.

- Obožavam zaista svu decu. Malo je neumesno pitanje, ali svakome ko je trudan i očekuje bebu želim sve najbolje. Neka su deca živa i zdrava, ona su ukras sveta, nemam šta drugo da dodam. Moraćete njega više da pitate o tome, ne bih to komentarisala - poručila je pevačica.

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