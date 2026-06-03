Sposobnost predsednika Donalda Trampa da šokira i razbesni vašingtonske elite je oprobano oružje kada je u pitanju učvršćivanje njegove političke baze, piše CNN.

Njegovo imenovanje Bila Pulta, direktora Federalne agencije za finansiranje stanovanja, za novog vršioca dužnosti glavnog američkog obaveštajca bio je stoga klasičan politički potez.

Zbunjeni senatori obe stranke javno su se mučili da shvate izbor zvaničnika bez očiglednih kvalifikacija za tako ključnu ulogu. Pultu nedostaje iskustvo u obaveštajnim službama, špijunaži ili nacionalnoj bezbednosti. Senatorka Suzan Kolins, republikanka iz Mejna, rekla je novinarima da nije svesna da li je Pult ikada imao bezbednosnu dozvolu.

CNN je u utorak izvestio da je Trampovo obrazloženje jednostavno: želeo je lojalistu kome može da veruje. Takođe, vidi Pulta kako igra ulogu u bezbednosti izbora, rekli su izvori.

To očekivanje već zabrinjava demokrate, jer Tramp pojačava svoje tvrdnje da bi novembarski srednjoročni izbori mogli biti obeleženi prevarom, a Pulte je u svojoj trenutnoj ulozi pokazao da je spreman da koristi federalnu moć u svojoj trenutnoj ulozi kako bi podsticao politizovane istrage protiv predsednikovih neprijatelja.

„Amerikanci imaju sve razloge da brinu o tome šta se dešava kada zvaničnik zadužen za nadgledanje svega, od borbe protiv terorizma do pretnji stranim izborima, bude izabran zbog svoje spremnosti da unapredi predsednikovu političku agendu, a ne zbog svog iskustva“, rekao je u saopštenju demokratski senator Mark Vorner, potpredsednik Odbora za obaveštajne poslove Senata.

Trampova vizija za mesto direktora nacionalne obaveštajne službe je, kako se navodi, neuobičajena.

Direktor nacionalne obaveštajne službe je zakonom zadužen da deluje kao vrhovni obaveštajni zvaničnik Amerike. Uloga može uključivati informisanje predsednika o potencijalnim terorističkim napadima, procenu mogućih poteza protivnika u ratno vreme, nadgledanje najtajnijih kontraobaveštajnih aktivnosti i obezbeđivanje predsedničkog odobrenja za tajne akcije.

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