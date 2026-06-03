Pevači Darko Lazić i Joca Stefanović započeli su svoje karijere zajedno, još u periodu takmičenja "Zvezde Granda".

Tokom godina su nastupali na zajedničkim turnejama i važili za bliske kolege i miljenike publike, a i danas, gotovo dve decenije kasnije, ostali su međusobna podrška.

Tu povezanost Darko je pokazao i večeras, kada je na proslavu povodom rođenja Jocinog sina Vukana doneo poseban poklon.

Pevač, koji je pre dva meseca doživeo tragediju, stigao je sa poklonom starim 40 godina.

-Ovo je rakija koju je pekao moj deda. Stara je 40 godina. Smatram da je to zaista vredan poklon, jer svako može da kupi piće, ali sam želeo da njemu poklonim nešto posebno, baš ovu rakiju - istakao je na početku, te dodao:

-Jako mi je drago što je postao otac, mi smo generacija koja se od početka borila… Puno mi je srce što je dobio sina sa devojkom koju zaista voli, oni zaslužuju jedno drugo i jako su srećni – započeo je Darko, pa naglasio:

- Moji saveti nisu najispravniji, ali Joca je pametan momak, ne treba mu moj savet, odabrao je pravu ženu i napravio porodicu. Želim mu da čuva svoju suprugu, da ne pravi greške koje sam ja pravio. Sve sam ih sačuvao, ali nisu one mene… Šalim se. Samo neka se čuvaju i vole, porodica je svetinja - poručio je Lazić, osvrnuvši se i na turneju koja mu predstoji:

- Nema ništa novo, pripremamo se za turneju, nisam očekivao da će biti ovako jaka, moram da izguram muški i da sve odradim kako treba. Bez obzira što je teško, trudiću se da izguram i zbog Dragana i zbog sebe i zbog dece… - rekao je pevač, dok o udovici svog brata nije želeo da govori detaljno:

- Trudimo se da budemo svi na okupu, ne bih puno o tome da pričam… Pustite me, taman sam malo skrenuo misli… - naveo je Darko, pa se osvrnuo i na slučaj Mine Kostić, koja je zadržana na lečenju u psihijatrijskoj ustanovi.

- Mi se bavimo jako zahtevnim i teškim poslom i mnogo radimo sa ljudima, nije nam lako… Neko ima snagu da izdrži, težak je naš posao, nije lako… - zaključio je za Alo!