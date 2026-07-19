Ćerka bivše rijaliti učesnice Nevene Hor, A.T. (23) izgubila je život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Borči, kada je automobil kojim je upravljala sleteo sa puta, udario u betonski stub i prevrnuo se na krov. Uprkos brzoj intervenciji lekara, devojka je podlegla teškim povredama.

Nakon tragedije, Nevena Hot oglasila se na društvenim mrežama i emotivnom porukom oprostila od ćerke.

- Bila si moje srce, moja najveća sreća i smisao mog života. Od trenutka kada si došla na svet, učinila si me najsrećnijom osobom i pokazala mi šta znači bezuslovna ljubav. Nijedna reč ne može opisati koliko si mi značila. Bila si moj ponos, moja snaga, moj osmeh i ono najvrednije što sam ikada imala. Zauvek ćeš ostati najvažniji deo mog života. Odlazak može da razdvoji tela, ali nikada ljubav. Nosiću te u svom srcu dok dišem. Svaki moj dan biće ispunjen uspomenama na tvoj osmeh, tvoju dobrotu i svu sreću koju si mi donela. Nikada te neću zaboraviti. Voleću te beskrajno, do poslednjeg daha. Hvala ti što si bila moja ćerka i što si mi podarila najlepšu ljubav koju jedna majka može da oseti. Obećavam da sve želje koje si imala i snove tvoja majka će za tebe ispuniti. Počivaj u miru, anđele moj. Jednog dana ćemo se ponovo sresti - napisala je Nevena Hot, koja je svojevremeno učestvovala u rijalitiju "Parovi".

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