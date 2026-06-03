U koordinisanoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Policijske uprave za grad Beograd, Žandarmerije i Uprave za tehniku pronašli su u okolini Beograda improvizovani kamp i pet iregularnih migranata za koje se sumnja da su iz Avganistana.

Iregularni migranti dovedeni su u Upravu za strance Policijske uprave za grad Beograd.

Policija i dalje intenzivno nastavlja rad na ovom slučaju kako bi se utvrdile sve činjenice, okolnosti, kao i to ko je migrantima obezbedio logistiku i podigao improvizovani kamp nadomak prestonice.