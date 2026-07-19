Ćerka bivše rijaliti učesnice Nevene Hot poginula je u saobraćajnoj nesreći u Borči.

Nesreća se dogodila u gluvo doba noći, oko 1.30 posle ponoći, kada je automobil marke "fijat", kojim je upravljala njena ćerka, izleteo sa puta. Vozilo se snažno zakucalo u betonski stub, a od siline udara prevrnulo se na krov.

Sa njom je u vozilu bila i suvozačica D.N., a obe devojke su prevezene u Urgentni centar, gde su, nažalost, ubrzo preminule od zadobijenih povreda.

Ova nezamisliva porodična tragedija dolazi nekoliko godina nakon još jednog mračnog i dramatičnog perioda u životu poznate rijaliti zvezde.



Pokušala da se ubije

Podsetimo, Nevena Hot je preživela pokušaj samoubistva kada je, po povratku sa nastupa i pod jakim dejstvom sedativa, prerezala sebi vene. U lokvi krvi tada ju je pronašla drugarica, čija je brza i pribrana reakcija uspela da joj spasi život.

Jeziv detalj iz tog perioda jeste to da su u Neveninom telefonu tada pronađene neposlate SMS poruke upućene upravo njenoj ćerki. Nakon što joj je život spasen, Nevena se oglasila na Instagramu potvrdivši šta se desilo, uz kratku i potresnu poruku: "Ne želim da odgovaram nikome na pitanje zašto. Molim vas za razumevanje".



Nakon dugogodišnjih ličnih borbi, stravičan gubitak deteta u saobraćajnoj nesreći predstavlja najteži udarac koji jedna majka može da doživi.

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