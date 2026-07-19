Prethodno su analitičari i nadzorni kanali upozorili na opasnost od ruskog masovnog udara na Ukrajinu.

"Lansiranja će biti izvršena oko 15.30 časova. Kao što je i najavljeno, Odesa, budi spremna za napad", preneli su ukrajinski vojni izvori neposredno pre nego što su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Planirano lansiranje osam moćnih projektila

Prema podacima ukrajinskih monitoring resursa koji su prikupljeni još u jutarnjim časovima, Rusija je planirala da upotrebi ukupno oko osam krstarećih raketa H-22/32 sa bombardera Tu-22M3.Glavni fokus ovog napada bio je usmeren na Odesu i okolni region, koji imaju ključni strateški i logistički značaj.

Šta su rakete H-22 i H-32?

Raketa H-22 "Oluja" (NATO klasifikacija Kitchen) prvobitno je razvijena u Sovjetskom Savezu kao protivbrodska raketa dugog dometa, dizajnirana za uništavanje nosača aviona.

Zbog svoje izuzetno velike brzine, koja u završnoj fazi leta dostiže preko 4.000 km/h (oko 3,5 Maha), i strme putanje obrušavanja, ova raketa predstavlja izuzetno težak cilj za standardne ukrajinske sisteme protivvazdušne odbrane.

Njena modernizovana verzija, H-32, poseduje poboljšani motor i napredniji sistem navođenja, što joj omogućava još veći domet i otpornost na elektronsko ometanje.

Kada se ispale sa visoko-operativnih bombardera Tu-22M3, ove rakete nose bojeve glave teške blizu jedne tone, zbog čega udari na infrastrukturu imaju razarajuće posledice.