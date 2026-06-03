Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na grmljavinske nepogode koje će zahvatiti područje Srbije do 4. juna. Meteorolozi navode da se tokom dana i noći očekuju pljuskovi i grmljavina, koji će lokalno biti intenzivniji, uz mogućnost pojave grada i veće količine padavina za kratko vreme.

Prema prognozi, danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Tokom prepodneva u većini krajeva zadržaće se suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok se od sredine dana očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Na pojedinim lokacijama moguće su kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnijim padavinama, gradom i jakim vetrom u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, dok će u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno biti jak. U večernjim satima na severu zemlje, a tokom noći i u centralnim krajevima, vetar će skrenuti na zapadni i severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 29 stepeni Celzijusa.

U većem delu Srbije na snazi je narandžasti meteoalarm, dok je u istočnoj, jugoistočnoj, južnoj i jugozapadnoj na snazi žuti. Vreme može biti opasno.

Posebno upozorenje za Beograd

RHMZ je izdao i posebno upozorenje za područje Beograda. Kako se navodi, danas posle podne, uveče i tokom noći očekuje se veoma nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi sa većom količinom padavina, gradom i jakim vetrom.

Promenljivo vreme i narednih dana

Prema izgledima vremena, promenljive vremenske prilike zadržaće se i tokom narednog perioda. Do kraja prve dekade juna, odnosno do 10. juna, očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, uz povremenu pojavu kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

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