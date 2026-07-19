Srbija se danas nalazi na svojevrsnoj meteorološkoj raskrsnici. Dok veći deo zemlje i dalje uživa u pravim letnjim temperaturama, stručnjaci najavljuju promenu koja bi mogla da obeleži kraj dana.

Detaljna prognoza meteorologa Nedeljka Todorovića

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da Srbiju narednih dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz lokalne pljuskove i grmljavinu, ali da nema razloga za zabrinutost, jer se ne očekuju ekstremne vremenske nepogode.

On je istakao da će današnji dan biti pretežno sunčan uz nešto više oblaka u planinskim predelima, gde je moguć kratkotrajan pljusak slabijeg intenziteta.

- Očekuje se 31 stepen na severu zemlje, dok će na jugu biti do 36 stepeni. Jučerašnji deo hladnog vazduha malo je oborio onu visoku temperaturu. Tako da je u Beogradu danas maksimalna negde možda 33 stepena, za razliku od jučerašnjih 36 stepeni - rekao je Todorović za Tanjug.

Lokalno su mogući jaki pljuskovi, grad i pojačan vetar

Prema njegovim rečima, značajnija promena vremena očekuje se u večernjim satima, kada će sa severozapada stići prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najpre u Bačkoj, Sremu i Podrinju, a potom i u drugim krajevima Srbije.

- Ne radi se o velikoj oblačnoj masi, pa će nepogode relativno brzo proći. Lokalno su mogući jači pljuskovi, grad i pojačan vetar, ali to nisu ekstremne pojave koje bi trebalo da izazovu zabrinutost - rekao je Todorović.

Dodao je da su moguće lokalne bujične poplave u urbanim sredinama ukoliko kišna kanalizacija ne može da primi veliku količinu vode, kao i pojedinačna obaranja grana ili stabala usled jačih udara vetra.

Smena visokih temperatura i osveženja

Govoreći o vremenskim prilikama u nastavku leta, Todorović je rekao da će se narednih 10 do 15 dana nastaviti obrazac karakterističan za prethodni deo sezone – dva do tri dana visokih temperatura smenjivaće se sa kraćim osveženjima.

- Ne očekuje se zahlađenje. Imaćemo smenu toplijih dana i kratkotrajnih osveženja, uz lokalne pljuskove koji su tipični za leto. Znamo da će biti pljuskova, ali ne možemo unapred da kažemo u kom mestu će pasti. Zato su padavine veoma neravnomerno raspoređene i vremenski i prostorno - naveo je on.

Padavine u Srbiji tokom jula

Todorović navodi da je u Sjenici tokom jula palo više od 80 milimetara kiše, čime je dostignuta mesečna norma, dok je u severnom Banatu registrovano manje od 10 milimetara, iako je uobičajena mesečna količina oko 60 milimetara.

Ocenio je da će većina Srbije do kraja meseca biti bez padavina, izuzev krajnjeg jugozapada zemlje, gde su mesečne količine već dostigle ili premašile prosečne vrednosti.

- Bilo bi bolje da ima više padavina zbog poljoprivrede i zemljišta, čak i ako dolaze u obliku letnjih pljuskova koji povremeno mogu izazvati manju štetu - zaključio je Todorović.

Najava RHMZ za danas

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas toplo i u većini mesta pretežno sunčano uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu temperaturu od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, plјuskovi s grmlјavinom biće retka i izolovana pojava u brdsko-planinskim predelima.

Plјuskovi i grmlјavine će u večernjim satima biti češća pojava i to naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gde će biti uslova i za intenzivnije grmlјavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih plјuskova.

