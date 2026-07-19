Sedmogodišnji dečak poginuo je kada su na njega pala vrata od kapije na ulazu u dvorište porodične kuće. Tragedija se dogodila u selu Prijevor kod Čačka.

Kako se tada saznalo, dečak se igrao u dvorištu porodične kuće kada je čelična klizna kapija ispala iz ležišta i pala na dete koje je pokušalo da pokrene ogradu na točkićima.

„Ukućani su u trenutku nesreće bili u kući, ali su začuli vrisak deteta. Kada su videli šta se dogodilo, učinili su sve kako bi izvukli dečaka i pozvali Hitnu pomoć. U tom trenutku dete je davalo znake života, ali je preminulo u čačanskoj bolnici“, rekao je jedan od komšija.

Dežurni tužilac, kako se tada nezvanično saznalo, nije do kraja izvršio uviđaj, pošto su članovi porodice bili toliko skrhani bolom da nisu mogli da sarađuju.

Do tragedije došlo je 2014. godine.

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