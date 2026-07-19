Prema tvrdnjama astrološkinje Ejmi Demjur (Amy Demure), za četiri horoskopska znaka ostatak 2026. godine donosi veliko olakšanje.

Ona smatra da će ovi znakovi „konačno izaći iz osmogodišnjeg perioda slomljenog srca i teških karmičkih ciklusa“. Posle brojnih izazova i iskušenja, druga polovina godine trebalo bi da donese više sreće, mira i razloga za zadovoljstvo.

Bik

Od 2018. godine Uran se nalazi u vašem znaku, a taj astrološki tranzit, prema Demjur, doneo je mnogo nestabilnosti.

– Delovao je kao haotična kugla za rušenje u vašem ljubavnom životu, karijeri, finansijama i privatnom životu – objašnjava ona.

Mnogi Bikovi su u tom periodu prošli kroz bolan raskid, toksične veze, gubitak posla ili finansijske probleme. Međutim, astrologinja tvrdi da se tom teškom poglavlju konačno bliži kraj.

– Završavate osam godina haosa, razočaranja i gubitaka u gotovo svim oblastima života. To poglavlje je iza vas – kaže Demjur.

Do kraja 2026. godine Uran u Blizancima i Jupiter u Lavu, prema njenim rečima, donose dugo očekivani uspeh, ali i ono najvažnije – osećaj sreće i zadovoljstva.

Škorpija

Ljubavni život Škorpija poslednjih godina bio je pun izazova. U potrazi za srodnom dušom često su nailazili na toksične veze i bolna razočaranja.

– Sve to iscrpelo je vašu energiju i narušilo unutrašnji mir, ali tom periodu sada dolazi kraj – smatra Demjur.

Ulaskom Jupitera u Lava, Škorpije, prema astrološkim tumačenjima, imaju više sreće u ljubavi nego ikada ranije. Pred njima je prilika da upoznaju osobu sa kojom mogu izgraditi zdravu i stabilnu vezu.

Istovremeno će mnogo lakše prepoznavati upozoravajuće znakove kod ljudi i izbegavati odnose koji im ne prijaju. Zato bi ostatak 2026. mogao da bude znatno mirniji na emotivnom planu.

Vodolija

Za Vodolije je prethodnih osam godina, prema Demjur, bilo obeleženo lažima, izdajama i razočaranjima. Ljudi kojima su verovali često su ih izneverili, ostavljajući duboke emotivne posledice.

Srećom, astrologinja smatra da se taj ciklus završava.

– Možda ste se suočavali sa neiskrenošću, ignorisanjem, narušenim poverenjem ili odnosima zbog kojih ste stalno preispitivali sopstvenu vrednost – kaže ona.

Sa Jupiterom u Lavu u njihov život, kako tvrdi, ulaze iskreni, odani i pouzdani ljudi koji će zameniti godine emotivnog haosa.

Zbog toga će Vodolijama ostatak 2026. godine biti mnogo lakši, jer će konačno biti okružene ljudima koji ih iskreno vole i podržavaju.

Lav

Lavovi imaju velike ambicije, ali su poslednjih osam godina teško napredovali ka svojim ciljevima. Mnogi su menjali poslove ili ostajali na radnim mestima koja ih nisu ispunjavala.

Demjur smatra da je Uran u Biku doneo stalne prepreke i finansijski pritisak zbog kojih je ostvarenje profesionalnih planova delovalo gotovo nemoguće. Sada se, međutim, situacija menja. Uran je prešao u novi znak, dok Jupiter boravi u Lavu, pa astrologinja veruje da je pred Lavovima period značajnog poslovnog napretka.

Do kraja 2026. godine biće mnogo lakše ostvariti karijerne ciljeve, dobiti unapređenje ili pokrenuti sopstveni posao. Prema njenim rečima, sada je pravi trenutak za hrabre poteze, jer će okolnosti biti znatno povoljnije nego prethodnih godina, piše Your Tango.