Iva Bojanović (41) porodila se pre 11 dana i rodila sina Vukana, a povodom toga je sa suprugom Jocom Stefanovićem večeras organizovala gala proslavu.

Par je okupio prijatelje sa estrade, a pevačica je tom prilikom govorila o porođaju, reakcijama javnosti i aktuelnim dešavanjima na estradi.

Iva ističe da je spremna na negativne komentare zbog toga što se pojavila na slavlju ubrzo nakon porođaja.

- Sad očekujem komentare: "Jao, je l’ morala da dođe, ostavila dete kod kuće?" Počinjem da radim za dva meseca, biraću gde ću raditi i šta u odnosu na to koliko vremena imam, ali sigurna sam da ćemo uspeti - konstatovala je ona, dodajući da je porođaj protekao bez komplikacija.

- Kažu da muškarci taj bol ne bi izdržali, niste predodređeni za to. Porođaj mi je prošao super, bolje sa 40 godina nego sa 20. Deca su fenomenalno reagovala, bili su veoma srećni i kada sam im saopštila da sam trudna. Sada je sve mirnije otkako je beba došla. Iskreno, nisam majka koja razmazi decu, volim ih bezuslovno, ali ih vaspitavam po starom sistemu. Joca je jako sazreo i pravi je tata, kao da je već odgajio dvoje dece - navela je ona.

Govoreći o komentarima da je starija od svog partnera, priznala je da joj je to ranije smetalo.

- Na početku mi je to jako smetalo jer ljudi pričaju nerealne stvari. Da, vidi se razlika, ali ne toliko drastično, jer on zgleda mnogo mlađe nego što jeste, a ja sam pet godina starija. Sada mi to više ne smeta, dosadni su mi komentari da sam mu kao mama. Počela sam da ulazim na profile ljudi koji to pišu da vidim ko su. To su uglavnom neke nesrećnice bez zuba, čupave, raspuštene, nikakve, koje su i mlađe od mene 15 godina, a deluju starije - bila je iskrena.

O hospitalizaciji Mine Kostić

Osvrnula se i na situaciju u kojoj se našla Mina Kostić, koja je zadržana u bolnici "Dr Laza Lazarević".

- Čula sam danas da je Mina u bolnici, jako mi je žao ako je to istina. Da li je zbog njega zadržana? Žao mi je ako je tako, jer se na njoj vidi da je dobra duša. Što se tiče Kaspera, on mi ne uliva nikakvo poverenje kao čovek. Ako se oni vole i ako im je super, meni je drago, ali ako je zbog njega završila u bolnici, onda su ljudi imali pravo da pričaju sve što su pričali - zaključila je za Alo!.