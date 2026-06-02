Muškarac se zabarikadirao u stanu u okrugu Hehsten u Dortmundu u utorak uveče. Kako piše Bild, čovek je uzeo dvoje male dece za taoce i prethodno je pucao na policajca, a veruje se da je počinilac srpski državljanin.

Prema pisanju medija, policajac je nosio zaštitni prsluk i stoga je srećom samo lakše povređen hicem.

Srbin je prethodno izazvao nered palicom, preteći gostima i prskajući biber sprejom. Zatim je pobegao automobilom. Kada je policija pokušala da ga zaustavi, pucao je iz oružja malog kalibra kroz prozor pogodivši policajca. Zatim je pobegao u kuću i navodno drži dvoje dece kao taoce.

Teško naoružani policajci su sada na mestu talačke situacije i, opremljeni štitovima, između ostalog, proveravaju kuću u kojoj se počinilac zabarikadirao.

Pregovarački tim iz Specijalne komande za raspoređivanje (SEK) stigao je u okrug Höchsten u Dortmundu i pokušaće da ubedi počinioca da napusti talačku situaciju, prvenstveno kako bi zaštitio živote dvoje dece. Trenutno pokušavaјu da stupe u kontakt sa muškarcem.

Alo/Bild

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